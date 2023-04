Caduti nel Naviglio e salvati un capriolo e cervo

Trezzano sul Naviglio (Milano), 15 aprile 2023 - Due animali caduti nel Naviglio che rischiavano di annegare, entrambi salvati dalle forze dell’ordine.

Il primo caso è avvenuto ieri, al confine tra Corsico e Trezzano, da dove è arrivata la segnalazione dei passanti che hanno visto un capriolo annaspare nell’acqua. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno imbragato l’animale e tirato fuori dalle acque. Spaventata ma in buona salute, la femmina di capriolo è stata soccorsa dagli operatori di Enpa che l’hanno poi affidata dal Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago. Dopo le visite dei veterinari, che hanno confermato le buone condizioni dell’animale, il capriolo è stato liberato.

Salvato dall’annegamento anche il cervo caduto stamattina sempre nel Naviglio, verso Gaggiano. L'animale è stato messo in salvo grazie a un intervento congiunto tra Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Unione Fontanili.

Il cervo salvato a Gaggiano

Il giovane esemplare era scivolato nel corso d’acqua e non riusciva più a risalire gli argini. Gli agenti del Nucleo di polizia metropolitana hanno lavorato in sinergia con i colleghi e sono riusciti a soccorrere l’animale che, nella caduta, si era provocato una profonda ferita. Immediato il suo trasporto al Cras di Vanzago, dove gli operatori hanno curato il cervo, ora sotto stretto monitoraggio prima di reintrodurlo in natura.