Caccia sui valichi. Approvazione in tempi record

La volontà è fare in fretta, anzi in frettissima, già entro l’8 ottobre, giorno in cui ci sarà l’udienza al Consiglio di Stato. Per questo Floriano Massardi, presidente leghista dell’ottava commissione regionale, avrebbe voluto illustrare il progetto di legge in questione già ieri pomeriggio dopo averlo depositato in mattinata. L’illustrazione sarebbe avvenuta, ha precisato Massardi, "in via informale" perché l’iter non è iniziato e il provvedimento non è stato assegnato ad alcuna commissione. Ma Massardi è stato stoppato da alcuni colleghi di maggioranza: Marcello Ventura (FdI), Ivan Rota (FI) e Giovanni Malanchini (Lega). I tre hanno fatto notare che così facendo si sarebbe creato un precedente che avrebbe consentito ad ogni presidente di commissione di discutere qualunque tema al di là dell’ordine del giorno. Il progetto di legge, in questo caso, è relativo alla caccia sui valichi montani. Nei mesi scorsi il Tar ha vietato l’attività venatoria sui valichi lombardi, da qui il contenzioso, l’udienza dell’8 ottobre, ma anche la legge varata nel frattempo dal Governo, una legge ad uso e consumo dei cacciatori lombardi che supera la sentenza del Tar. Il progetto di legge lombardo non fa che recepire la norma nazionale. "In questi giorni ci sarà la pubblicazione della legge nazionale – ha spiegato Massardi in commissione –, per arrivare all’udienza con una norma regionale allineata e già pubblicata sul Burl dobbiamo andare in Consiglio massimo il 30 settembre". Da qui la proposta dell’"illustrazione informale". Ma è prevalsa la linea di convocare una commissione straordinaria. "Regione – nota Paola Pollini (M5S) – impiega mesi per approvare le leggi ma per la caccia vuole chiudere in poche settimane".

Giambattista Anastasio