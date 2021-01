Milano, 5 gennaio 2021 - Anche se negli ultimi giorni non è più la provincia più colpita, il Milanese resta comunque sotto i riflettori per monitorare il contagio da coronavirus in Lombardia. Ieri in provincia si sono registrati 243 nuovi casi, di cui 89 a Milano città. Il capoluogo e l'hinterland, per la densità abitativa che li caratterizza, sono sempre sorvegliati speciali.

Bollettino coronavirus Lombardia

Oggi sono 254 a Milano e provincia i nuovi casi di positivi al coronavirus, di cui 110 a Milano città. Un lieve aumento rispetto a ieri, appena 11 positivi in più, a fronte però di oltre 4mila tamponi in più eseguiti a livello regionale. Inoltre, per il terzo giorno consecutivo il triste primato della provincia più colpita non è va al capluogo regionale, bensì a Varese che oggi fa registrare 304 casi. In tripla cifra anche Mantova (162), Como (121) e Brescia (100). Sotto i centro casi le altre province: Bergamo 22, Cremona 15, Lecco e Lodi 48, Monza Brianza: 63, Pavia: 98 e Sondrio: 70. In totale, oggi in regione si sono registrati 1.338 nuovi casi di coronavirus e 62 morti (25.406 dall'inizio dell'epidemia). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.790 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 10,4%. Ieri, a fronte di 8.161 tamponi, c'erano stati 863 contagi e 27 morti.

Covid: il contagio in Italia /Pdf

In Italia sono invece 15.378 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 135.106 tamponi, per un tasso di positività dell'11,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 649. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, in cui si registrano anche 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi si riducono di 1.297 unità a 569.161. Lieve calo per le terapie intensive, 10 meno di ieri (quando erano calate di 4 unità), 2.569 in tutto, mentre prosegue il trend di aumento dei ricoveri ordinari, +78 (ieri +242), per un totale di 23.395. Restano in isolamento domiciliare 543.197 pazienti (-1.365).

Boom di decessi

Oggi è stato reso noto l'indice di mortalità dei capoluoghi regionali nel 2020 che vede Milano tristemente in testa con un aumento dei decessi pari al 23%, contro il 6,83% della media nazionale. Sono stati ben 14.658 i decessi in città nei primi dieci mesi dell'anno appena concluso.

Il nuovo decreto

La situazione, in generale, è peggiore rispetto a quanto preventivato e infatti il Governo ha varato un decreto ponte con misure più rigide rispetto al sistema delle tre zone su base regionale in vigore prima delle festività natalizie. Dal 7 al 15 gennaio niente spostamenti tra regioni e zona arancione nel weekend. Tornano sì la zona rossa, arancione e gialla, ma ci sarà una stretta a livello nazionale con la proroga di alcune delle misure di contenimento in vigore nel periodo delle festività e la zona arancione nel weekend del 9 e 10 gennaio. Inoltre, saranno inaspriti i parametri che fanno scattare la zona arancione o rossa nelle Regioni.

Vaccinazione

Intanto ieri ha preso il via in maniera massiccia la campagna regionale di vaccinazione, con 6.400 vaccini iniettati in tutta la Lombardia. All'Asst Nord Milano, che è partita con 165 vaccini in un giorno, si prevede di immunizzare tutto il personale nell'acrco di tre settimane.