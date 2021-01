Milano, 5 gennaio 2020 - E' stato sciolto il rebus di cosa accadrà in Lombardia dal 7 al 15 gennaio: il governo del premier Giuseppe Conte ha varato l'attesissimo "decreto ponte", con le regole di questa nuova fase che porterà l'Italia a un nuovo Dpcm. Una settimana di limitazioni nata dall'esigenza di monitorare i nuovi numeri sui contagi e testare il nuovo sistema di valutazione per dividere l’Italia, venerdì prossimo, in diverse fasce di colori. Come spiegato anche dal presidente dell'Isituto superiore di Sanità gli effetti delle misure adottate nel corso delle fesitivtà si vedranno solo nei prossimi giorni: questa settimana servirà quindi per valutare l'evoluzione della curva epidemiologica in tutto il Paese, prima di deliberare un nuovo decreto.

Covid, decreto legge dal 7 al 15 gennaio: ecco cosa cambia in Lombardia

In Italia ieri erano 10.800 i nuovi casi di coronavirus, con 348 vittime (in totale 75.680 dall'inizio dell'epidemia). I tamponi effettuati erano 77.993, per un tasso di positività che rispetto al giono precedente è restato al 13,8%. A preoccupare è il saldo dei ricoveri: in aumento di di 242 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 23.317. In calo di 4 le terapie intensive, attualmente 2.579, mentre erano 136 gli ingressi del giorno. Per quanto concerne la Lombardia lunedì i nuovi contagi erano 863, a fronte di 8.161 tamponi eseguiti. Il rapporto casi-positivi è sceso al 10,5% dal 12,9% di domenica: un dato al di sotto della media nazionale. In regione si sono registrati 27 decessi (25.334 in totale dall'inizio dell'epidemia) mentre i ricoverati in terapia intensiva ieri erano 484, cinque in meno di ieri ma con 22 nuovi ingressi contro i 12 del giorno precedente. Negli altri reparti Covid della regione ci sono 3.227 pazienti (-40 rispetto a domenica). Ieri erano 5.104 tra guariti e dimessi dagli ospedali.

Bollettino Covid Italia del 5 gennaio / Pdf

Bollettino Regione Lombardia del 5 gennaio

Rt, Lombardia osservata speciale

Il 7 gennaio l'Italia uscirà quindi grande zona rossa delle festività natalizie per tornare progressivamente a un sistema a fasce per regioni. La Lombardia e altre regioni italiane potrebbero però essere destinate a un nuovo cambio di zona. Veneto, Liguria e Calabria con l'Rt sopra l'1 rischiano infatti di non uscire dalla zona rossa mentre Lombardia, Puglia, Basilicata potrebbero finire in quella arancione. Il rapporto del 30 dicembre dell'Iss ha infatti evidenziato ancora criticità: Lombardia, Trento e Veneto hanno una probabilità superiore al 50% di superare in 30 giorni la soglia critica di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento ed Emilia Romagna per quelli in area medica. In base alla più recente rilevazione disponibile l'Rt medio lombardo era pari a 0,97 nel periodo 8-21 dicembre, con un range tra 0,81 e 1,1. In Italia nello stesso periodo l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93(range 0,89 - 1.02).

Scuola: per le superiori riapertura (forse) dall'11 gennaio

Tensioni per quanto riguarda l'argomento scuola. Sulla riapertura, prevista inizialmente per il 7 gennaio, si è discusso fino a tarda notte. Alla fine di una lunga mediazione è stata decisa la ripartenza il 7 per le elementari e le medie, mentre le superiori resteranno in didattica a distanza fino all’11, quando secondo il nuovo decreto rientreranno in classe al 50 per cento.

Campagna vaccini al via (tra le polemica)

E' partita la campagna vaccinale in Lombardia: ieri sono stati iniettati 6.400 vaccini anti Covid in Lombardia. Era il primo giorno vero della campagna partita, come annunciato, nei 65 hub che devono occuparsi anche dei loro ospedali-satellite e delle Rsa (ad eccezione del Trivulzio, che è hub e prevede di arrivare a "200-300 vaccinazioni giornaliere", spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, consulente scientifico del Pat dove "più di metà del personale finora ha aderito"). La campagna è scattata simbolicamente il 27 dicembre con polemiche a tutto campo tra Regioni e Commissario all’emergenza.