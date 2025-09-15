Blitz della Polizia. Pusher nei guai e 4 denunciati

Un arresto e quattro uomini denunciati, tutti per droga. La polizia ha fermato, sabato sera, un albanese di 33 anni: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno individuato, durante un servizio, un appartamento a Trezzano sul Naviglio, in via Verdi, frequentato da clienti dello spacciatore. I poliziotti hanno perquisito l’uomo, che stava aspettando un cliente all’esterno del condominio, e il suo appartamento, trovando all’interno dell’abitazione diversi involucri di droga termosaldati, un sacchetto con 43 grammi di cocaina divisi in sette pezzi, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione, forbici e altri strumenti per confezionare le dosi, sporchi di sostanza stupefacente. Sempre sabato sera, la polizia locale di Trezzano, impegnata in un servizio serale lungo la strada Vigevanese, ha fermato per un controllo una macchina con a bordo quattro uomini, con età compresa tra i 25 e i 35 anni. Tre degli uomini presenti, in seguito agli immediati accertamenti degli agenti, sono risultati irregolari. Inoltre, su uno dei passeggeri pendeva un provvedimento di espulsione. Nel corso delle verifiche e delle perquisizioni, gli agenti hanno trovato anche delle dosi di marijuana, nascosta in macchina. Tutti gli uomini sono stati denunciati.

Fr.Gr.