I “postini“ della droga di Niguarda. Hashish nella cassetta delle lettere

Cronaca
CronacaI “postini“ della droga di Niguarda. Hashish nella cassetta delle lettere
25 ago 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
Presi un 20enne e un 18enne: in casa quasi un chilo di stupefacenti e 11mila euro

Armeggiavano nella cassetta della posta condominiale, di quelle per i volantini pubblicitari. Loro due, invece, lasciavano dentro hashish e marijuana. Per questo nei guai sono finiti due ragazzi italiani, uno di 20 anni e l’altro di 18, il più grande arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per il possesso di un coltello, il più piccolo denunciato a piede libero per la sostanza stupefacente trovatagli addosso e il denaro ritenuto provento di spaccio. Erano passate da poco le 23 di sabato quando una Volante del commissariato Greco Turro ha notato i due in via Ornato, in zona Niguarda, che hanno subito destato sospetti. Nella buca delle lettere a pochi metri c’era la droga inserita poco prima. Poi i due ragazzi sono stati perquisiti: il primo aveva addosso quasi 2 grammi di hashish e 8 di marijuana più un coltello. Il 18enne, 12 grammi di hashish, 4 di marijuana e 630 euro in contanti. Quindi la polizia si è spostata a casa dei due, a Desio (Monza), dove il più grande ha consegnato subito panetti di hashish e un sacchetto pieno di marijuana. Poi gli agenti hanno trovato 11.255 euro, probabile provento di spaccio. In totale al 20enne è sono stati sequestrati oltre 900 grammi di hashish, 30 di marijuana e 11.315 euro in contanti. Ed è stato arrestato. Denunciato invece il suo complice.

M.V.

© Riproduzione riservata

