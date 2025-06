Pusher in manette. Droga nascosta sotto una macchina

La droga la teneva nascosta in due punti: vicino alla panchina dove incontrava i clienti e sotto lo pneumatico di una macchina posteggiata poco lontano. Precauzioni che non bastate al ventitrenne algerino Hamza B. per evitare l’arresto per spaccio. Il blitz dei ghisa dell’Unità investigazione e prevenzione è andato in scena nel primo pomeriggio di giovedì in piazzale Gabrio Rosa, una delle piazze di smercio più frequentate del Corvetto. Lì, a due passi da un’area giochi, i vigili in borghese hanno visto il giovane nordafricano vendere un grammo di hashish a un ragazzo; poi il pusher si è spostato in viale Martini, si è avvicinato a un’auto parcheggiata e ha infilato qualcosa sulla gomma anteriore destra. A quel punto, è scattato l’intervento degli agenti, coadiuvati dalle unità cinofile: sequestrati in totale 69,4 grammi di hashish. B. è finito in camera di sicurezza e poi in direttissima: arresto convalidato e divieto di dimora a Milano.