Cocaina nascosta nel mazzo di fiori. Pusher arrestato

Aveva nascosto la droga in un mazzo di fiori. L’escamotage non gli ha però permesso di evitare l’arresto. A finire nei guai è stato un 51enne, disoccupato e con precedenti, durante un controllo dei carabinieri.

Il pusher si trovava a bordo della sua auto, quando è stato fermato per un’ispezione di routine. A tradirlo è stato il nervosismo. Nascosti tra i petali del bouquet floreale, i militari hanno così trovato 86 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato ulteriori 6 grammi della stessa sostanza stupefacente, 1.500 euro in contanti e assegni per un valore di circa 3.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante un controllo stradale, gli agenti della polizia locale di Sesto hanno invece fermato un 24enne che aveva ignorato un semaforo rosso. Nel tentativo disperato di disfarsi di una scatoletta, il giovane ha provato a scappare. I ghisa hanno recuperato il contenitore: all’interno sono state ritrovate 15 dosi di cocaina. Il malvivente non si è dato per vinto: ha cercato di assicurarsi la fuga, aggredendo con calci gli agenti di pattuglia. Il suo tentativo di dileguarsi è durato pochi metri: i vigili lo hanno infatti bloccato e arrestato. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 450 euro in contanti, probabile provento dello spaccio effettuato durante la serata.

