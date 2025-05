Presi i pusher in monopattino a Maciachini

I due pusher sono arrivati in monopattino alle 16.45 di lunedì nel parchetto di piazzale Maciachini. Non sapevano che lì dalle 16 erano appostati gli agenti del Comando di Zona 9 della polizia locale, impegnati in un servizio anti-spaccio generato dalle segnalazioni dei genitori dei bambini che frequentano l’area giochi. I ghisa hanno assistito allo scambio droga-soldi con due acquirenti, che, fermati poco lontano, hanno ammesso di aver appena acquistato hashish per 10 euro. A quel punto, è scattato l’intervento: i due egiziani di 22 e 26 anni hanno provato a scappare con la tavoletta elettrica, ma sono stati entrambi bloccati e ammanettati; sotto un sasso, i vigili hanno trovato 29 bustine con 92 grammi di "fumo".

Ieri la scena si è spostata in via Melchiorre Gioia, a due passi dalla scuola dei Salesiani. Due agenti in pattuglia hanno notato che due studenti di 16 e 17 anni si sono avvicinati a due ragazzi, entrambi italiani di 21 anni, e che vicino alle scale del metrò hanno consegnato soldi in cambio di una bustina. Il blitz ha fatto emergere che i minorenni avevano appena comprato droga. Per questo, i pusher sono stati denunciati a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.