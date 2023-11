Attivisti ambientalisti di Ultima Generazione imbrattano l’Arco della Pace. I passanti: “Andate a lavorare!”

Milano, 15 novembre 2023 – Ancora un atto dimostrativo degli attivisti di Ultima Generazione a colpi di vernice. Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, sei esponenti del movimento di disobbedienza civile hanno imbrattato con vernice rosa l’arco della pace a Milano. Questa volta al centro dell’iniziativa di protesta non c’erano le problematiche del clima e dell’ambiente ma la situazione in Palestina.

L'iniziativa di Ultima Generazione

Uno degli attivisti infatti ha detto: “Siamo qui oggi perché vogliamo ridare colore alla parola pace. Il Governo sta violando clamorosamente l’articolo 11 della Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra. Invece il Governo sta partecipando attivamente al conflitto tra Israele e Palestina”.

Il tutto non solo sotto gli occhi dei fotografi, ma soprattutto davanti ad alcuni cittadini che non hanno preso molto bene l’iniziativa di protesta. “Vergognatevi! Non serve a niente quello che fate! Andate a lavorare, nullafacenti” sono alcune delle urla che si sono levate al loro indirizzo. E un uomo ha anche sottolineato “Pago io per pulire!”. Poco dopo gli attivisti sono stati avvicinati dagli agenti della polizia di Stato, presente, con cinque auto, e sono stati portati in Questura.

Si tratta della “costola italiana” di Extinction Rebellion e, secondo quanto dichiarato sul loro sito, compiono “azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni. Abbiamo il dovere morale di ribellarci a questo genocidio programmato. Se non protestiamo, se accettiamo questo crimine senza ribellarci, ne saremo complici.

Due giorni fa, il 13 novembre gli attivisti per l’ambiente hanno bloccato il traffico sedendosi sulle strisce pedonali di viale Lucania, all’altezza di Piazzale Bologna, in zona Corvetto, e hanno così impedito il transito ai veicoli diretti verso il centro città. Inferociti gli automobilisti, che sono scesi dalle vetture e hanno inveito contro i manifestanti per provare a rimuovere il blocco stradale.

L’episodio più famoso (e costoso) in città, però, risale al 9 marzo del 2023: due attivisti di Ultima Generazione avevano scavalcato le transenne fisse che proteggono il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, erano saliti in cima alla statua e l'avevano imbrattato con vernice gialla. Il monumento ha subito un lungo intervento di restauro durato sette mesi e costato 30mila euro.