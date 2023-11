Ultima Generazione, gli attivisti per l’ambiente bloccano il traffico in viale Lucania a Milano

Milano, 13 novembre 2023 – Nuova protesta di Ultima Generazione: gli attivisti per l’ambiente hanno nuovamente bloccato il traffico nella mattina di oggi, lunedì 13 novembre, a Milano. I manifestanti si sono infatti seduti sulle strisce pedonali di viale Lucania, all’altezza di Piazzale Bologna, in zona Corvetto, e hanno così impedito il transito ai veicoli diretti verso il centro città.

Viale Lucania è una strada di transito per chi arriva dal raccordo dell'A1, autostrada del Sole. Inferociti gli automobilisti, che sono scesi dalle vetture e hanno inveito contro i manifestanti per provare a rimuovere il blocco stradale. Le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo 9 e hanno sgomberato la carreggiata per le 8:50, con i cittadini che hanno fatto resistenza passiva.

Blocco stradale Ultima Generazione in viale Lucania a Milano

L'ultima protesta simile di Ultima Generazione risale a poco meno di un mese fa. Il 16 novembre gli attivisti avevano bloccato il traffico tra viale Scarampo e viale Eginardo, in zona Portello a Milano. Anche in quell'occasione alcuni automobilisti erano scesi dall'auto per provare a forzare il blocco, ma poi è dovuta intervenire la polizia per far riprendere la circolazione.

La richiesta dei manifestanti è sempre l’istituzione di un fondo di riparazione per le vittime dell’emergenza climatica da 20 miliardi di euro. Anche questa mattina, infatti, hanno esposto uno striscione arancione con scritto "Fondo riparazione".

“Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica sono ovunque e sempre più frequenti: a Milano abbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose macchine, e sempre qui due settimane fa l'acqua alta circa un mezzo metro d’acqua ha bloccato tutta la zona Niguarda. Chiediamo al governo azioni concrete, subito”, ha detto Alessandra nel corso della protesta.