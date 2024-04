Israele e Striscia di Gaza, il rabbino di Milano: “Sei mesi dagli attacchi del 7 ottobre, una data ormai dimenticata”

Milano, 7 aprile 2024 – Sei mesi dopo gli attacchi del 7 ottobre, Milano ha voluto ricordare le vittime di Hamas e gli ostaggi israeliani prigionieri da allora. Oggi alle 17, la Comunità ebraica ha organizzato alla sinagoga di via della Guastalla un appuntamento “a sostegno della libertà e della democrazia dell’Occidente e di Israele”.

L’evento è stato aperto dalle parole del rabbino Alfonso Arbib, del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi e del vicepresidente dell’Ucei Milo Hasbani. Poi la testimonianza di Menashe e Meirav Ram, genitori del giovane Omri Ram, barbaramente ucciso al Nova Music Festival in quel 7 ottobre della strage nel deserto. Presenti, tra gli altri, l'ex presidente dell'Anpi Milano Roberto Cenati, il consigliere comunale di Milano ex Pd Daniele Nahum e la senatrice a vita Liliana Segre.

Tutti in piedi per Cenati e Nahum

Tutti in piedi in Sinagoga a Milano per l'ex presidente dell'Anpi Milano Roberto Cenati e per il consigliere comunale di Milano ex Pd Daniele Nahum per aver scelto di dimettersi (il primo dall'associazione, il secondo ha lasciato il Pd) in contrasto con l'uso della parola 'genocidio’ per parlare della risposta militare di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre. In piedi anche la senatrice a vita Liliana Segre, anche lei omaggiata da una standing ovation della Sinagoga. “Voglio ringraziare due persone che non hanno scelto la poltrone e si sono dimessi. Ringrazio Roberto Cenati e Daniele Nahum” ha detto Milo Hasbani, vicepresidente dell'Unione delle Comunità ebraiche di Milano (Ucei), facendo scattare la standing ovation. “Il genocidio – ha aggiunto Hasbani - è tutta un'altra cosa”

Il rabbino capo di Milano: “Il 7 ottobre è stato dimenticato”

“È un dovere ricordare perché c'è stato un inizio di grande solidarietà dopo gli attacchi del 7 ottobre e dopo col tempo le cose sono state dimenticate. Soprattutto è importante ricordare dopo che abbiamo assistito a un'ondata di antisemitismo. Sentiamo molto questo problema”. Sono queste le parole di Alfonso Arbib, rabbino capo della Comunità Ebraica, intervenendo alla cerimonia in Sinagoga a Milano, dopo sei mesi esatti di guerra in Israele e nella Striscia di Gaza.

“Veniamo accusati di esagerare e di parlare troppo spesso di antisemitismo - ha aggiunto - purtroppo abbiamo migliaia di anni di storia che ci fa capire che non stiamo esagerando. E poi ci sono altre cose che mi fanno capire che non siamo esagerati”. Ad esempio “molti parlano del 7 ottobre in maniera distaccata, fredda, senza emozione. Qui è successo qualcosa di terribile. Possibile che non provochi emozione? Questa è una cosa che mi impressiona. Così come mi impressiona quello che succede con gli ostaggi, persone prese dalle loro case e rapite. Le foto dei rapiti sono state strappate dappertutto nel mondo sin dall'inizio. Io sinceramente non riesco a chiamare questa cosa in un altro modo se non antisemitismo: sotto questa cosa c'è odio. C'è un odio antico. E il rischio è che con questo odio non si facciano i conti, sia considerato irrilevante. Ogni volta che il mondo ha considerato questo odio irrilevante siamo andati incontro a cose orribili” ha sottolineato. E ancora: “Stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, forse il periodo peggiore della storia ebraica dopo la seconda guerra mondiale, sicuramente il peggiore che io abbia vissuto”

“Ma c’è un altro elemento che si ricorda poco è che ci sono ancora 130 persone che sono state rapite e stanno ancora subendo delle violenze e non sono state liberate. Chiediamo che queste persone - ha concluso Arbib - siano liberate senza condizioni immediatamente e credo che questa debba essere la richiesta di tutti”.