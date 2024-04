Milano, aggressione antisemita contro un rabbino e un bambino davanti alla scuola ebraica: “Assassini”

Milano – Aggressione antisemita nel pomeriggio di oggi sabato 6 aprile vicino alla Scuola della Comunità Ebraica di via Mayer a Milano. La denuncia arriva dal consigliere comunale Daniele Nahum che ha diffuso un video, girato in via Arzaga, in cui viene ripreso un 31enne che insulta un rabbino e un bambino vestiti con gli abiti tradizionali degli ebrei ortodossi.

Gli insulti

“Assassini”, grida l’uomo ai due ebrei e poi “Figli di p...”. Nel video si vedono quattro militari della pattuglia che presidia la scuola intervenire per bloccare l’uomo.

L’aggressione in via Arzaga

In base a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto su segnalazione dei militari, il 31enne, italiano di origine marocchina con un precedente per rapina, avrebbe prima spintonato una donna che stava accompagnando un anziano nella casa di riposo di via Arzaga e poi si sarebbe scagliato contro un rabbino e il ragazzino che era con lui.

Denunciato

Gli agenti delle volanti lo hanno identificato e denunciato in base all’articolo 604 bis del codice penale che punisce, con pene fino a 4 anni di reclusione, l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

"Clima fascista”

“Ecco a cosa porta questo clima da fascismo degli anni trenta – dice Daniele Nahum – Due ebrei ortodossi aggrediti verbalmente e quasi fisicamente davanti ad una scuola ebraica da un energumeno che chiaramente ha utilizzato lo sdoganatissimo termine genocidio. Chiaramente non ci faremo intimidire”.