Cosa sta succedendo ai tornelli della metropolitana a Milano

Milano, 28 giugno 2025 – È durato diverse ore il guasto ai tornelli della stazioni della metropolitana di Milano. Dal mattino e fino a pomeriggio inoltrato di orggi, sabato 28 giugno, nelle varie linee del metrò di Milano chi scendeva in stazione e si apprestava ad appoggiare il biglietto, l’abbonamento o il telefono, vedeva l’avviso di “guasto” sullo schermo delle barriere poste accanto al mezzanino. Sia in entrata sia in uscita.

Non è stato, dunque, un “omaggio” al P ride , che si tiene questo pomeriggio a Milano, come qualcuno ha ipotizzato sui social, ma di un vero e proprio problema tecnico che ha tenuto impegnati gli esperti di Atm da ore. La conferma arriva dall’azienda stessa: “Chiedete assistenza al personale per entrare o uscire" è l'invito dell'Azienda Trasporti Milanesi che assicura che, per chi viaggia utilizzando la carta di credito, se in uscita la carta non viene letta, "non saranno applicati extracosti".