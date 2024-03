Alessia Pifferi, nuova udienza del processo. Lo psichiatra: “Capisce bene quello che succede. Non si è mai sentita madre”

Milano – È iniziata intorno alle 10 di oggi lunedì 4 marzo l’udienza del processo a carico di Alessia Pifferi, la mamma che ha lasciato morire di stenti la sua bimba Diana di 18 mesi. La donna è in aula, difesa dal sua avvocata Alessia Pontenani che ha subito chiesto il rinvio dell’udienza per poter analizzare il contenuto della relazione depositata dallo psichiatra incaricato dal tribunale Elvezio Pirfo. Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha deciso invece di sentire Pirfo e poi decidere sull'istanza difensiva.

La perizia di Pirfo

Lo stesso psichiatra ha così esposto in aula la relazione che smonta la attendibilità dei risultati del test effettuato delle due psicologhe del carcere di San Vittore da cui emerge che la Pifferi aveva il quoziente intellettivo di una bambina di 7 anni.

“Andrò in una rems”

Lo specialista ha spiegato che la Pifferi ha perfetta capacità di capire quanto succede, “al punto che quando le ho chiesto cosa si aspetta che succeda dopo il processo ha risposto: mi aspetto di andare in una rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ndr) sapendo perfettamente cosa significa”.

Persona incompiuta

Dalla narrazione che risulta dalla relazione psichiatrica, la Pifferi si è descritta come una persona “incompiuta” perché non è mai riuscita a portare a termine alcun “percorso” identitario: non è stata “figlia” perché le è mancato l'affetto del padre, non è stata “ragazza” perché è stata violentata nell’adolescenza, dice di non essere mai stata stata capace di costruire un rapporto paritario con un uomo, ma di avere sempre costruito rapporto di garanzia. Di avere cercato qualcuno che la proteggesse. E non si è mai sentita “madre”.

Capacità intellettiva piena

"Pifferi – ha proseguito Pirfo – ha sempre avuto grande distacco emotivo da tutti gli eventi della sua vita con ‘partecipazione emotiva piatta’. Sia nel raccontare il suo ingresso in carcere, sia nel raccontare la vita con la bambina, sia nel raccontare la vita sentimentale... Non ha deficit di memoria, non ha deficit cognitivi, ha capacità intellettiva piena anche nella appropriata connettività tra argomenti”.