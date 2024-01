Alessia Pifferi, la psicologa indagata non risponde al pm: “Annientata dal dolore, non lavorerò mai più in carcere”

Milano – “Si è avvalsa della facoltà di non rispondere e abbiamo depositato una memoria. Il clima è stato sereno. Nella memoria protocollata abbiamo spiegato la sua attività in carcere. L'accusa sostiene che il test non andava fatto. Ma qual è il reato?”.

Lo spiega l’avvocato Mirko Mazzali, legale della psicologa del carcere di San Vittore Paola Guerzoni, indagata per favoreggiamento e falso ideologico nel processo a carico di Alessia Pifferi, la mamma in carcere per avete lasciato morire di stenti sua figlia Diana di 18 mesi.

La specialista si è presentata nella mattina di oggi mercoledì 31 gennaio in Procura per essere interrogata dal pm Francesco De Tommasi in merito all’inchiesta che la coinvolge. Nello stesso procedimento sono indagate un’altra psicologa del carcere e l’avvocata di Pifferi, Alessia Pontenani.

Nella memoria consegnata dalla psicologa al pm, si legge tra l’altro: “Sono innocente su tutta la linea. Sono addolorata e annientata. Ho una sola certezza: non lavorerò mai più all’interno di un qualsiasi carcere”.