Alessandro Basciano, Riesame: divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie Codegoni

Milano, 28 febbraio 2025 – Divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano a meno di 500 metri dall’ex compagna Sophie Codegoni e dalla loro bambina Celine Blue, con la quale non potrà nemmeno tentare di comunicare in qualsiasi modo se con lei c’è la madre. È quanto ha deciso oggi il Tribunale del Riesame di Milano al quale era ricorsa la Procura dopo che il gip aveva scarcerato il deejay accusato di stalking nei confronti dell’influencer.

Il provvedimento, però, non è esecutivo perché resta sospeso per consentire a Basciano di ricorrere in Cassazione. Il 35enne potrà fare ricorso entro 10 giorni e la Corte di Cassazione dovrà decidere entro i 30 giorni successivi.

Il dj è anche indagato dalla procura di Milano per percosse in seguito a una rissa dello scorso 6 febbraio nella discoteca Hollywood. Il 35enne avrebbe infatti aggredito uno storico amico di Francesco Facchinetti, Mike, durante una serata nel noto locale milanese.