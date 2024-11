Chi è Alessandro Basciano: dai reality all’arresto per stalking

Guai per Alessandro Basciano. Il 35enne è stato arrestato per stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Ma come è arrivato ad avere oltre un milione di follower su Instagram? Ripercorriamo la sua scalata: dall’ascesa grazie ai reality Mediaset fino all’arresto per stalking.

Gli esordi tra “Temptation Island” e “Uomini e Donne”

Nato il 1° giugno 1989 a Genova, Alessandro Basciano è uno di quei volti che la televisione italiana ha saputo trasformare in personaggio. Non ha avuto un percorso tradizionale verso il successo: prima di fare il suo debutto sul piccolo schermo, gestiva una concessionaria d’auto a Roma. La prima grande occasione per diventare qualcuno arriva con Uomini e Donne dove, nei panni di corteggiatore, conquista tutti tranne la tronista. Nonostante il “fallimento” nel programma di Maria De Filippi, Basciano si dimostra perfetto per la galassia dei realty. Ed è per questo che viene chiamato in Temptation Island, questa volta nel ruolo del single che mette alla prova i legami delle coppie.

Il Gf vip e la paternità

La consacrazione a livello di fama, però, è giunta con il Grande Fratello VIP, dove Alessandro ha saputo spiccare mostrando diversi lati del suo carattere: dal carisma e vulnerabilità. Nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con Sophie Codegoni, una storia che, tra alti e bassi, ha fatto appassionare i fan del reality e che, una volta terminata l’esperienza nella casa, gli ha regalato il secondo figlio, la piccola Celine Blue, avuta proprio con Sophie. Basciano era già diventato papà nel 2016 da una relazione precedente. Lontano dalle telecamere, si è cimentato con successo anche nel mondo digitale e musicale: su Instagram racconta la sua quotidianità con migliaia di follower, mentre nel 2023 ha pubblicato il singolo “I See U” insieme a Ginevra Lamborghini.

Sempre al centro dei gossip

Il 35enne genovese è sempre stato al centro delle cronache rosa, dai flirt agli alti e bassi sentimentali. Anche la sua recente separazione da Sophie, annunciata con grande eco mediatica, non ha fatto che alimentare la sua presenza nelle pagine di gossip. Oggi però il suo nome riempie le pagine di cronaca: Basciano non avrebbe accettato la rottura con Codegoni, arrivando perfino a perseguitarla e minacciarla di morte anche davanti alla figlia. Al momento l’ex tentatore è stato condotto a San Vittore a causa dell’evidente “concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, secondo quanto scritto nella disposizione della misura cautelare dalla giudice per le indagini preliminari Anna Magelli.