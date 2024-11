Alessandro Basciano arrestato per stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni, è in carcere a Milano: “Violento anche davanti alla figlia piccola”

L’influencer Alessandro Basciano è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni, 23 anni, con cui ha una bambina di un anno. L’uomo, noto volto televisivo di 35 anni, non avendo accettato la fine della loro relazione, avrebbe perseguitato e minacciato di morte la donna anche davanti alla figlia. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello e si erano lasciati nel 2023. La richiesta di custodia cautelare in carcere è stata autorizzata dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli e lui è stato condotto nel carcere milanese di San Vittore.

Non ha accettato la fine della relazione

Nel disporre la misura cautelare, la giudice scrive che la condotta tenuta da Basciano nei confronti di Codegoni, modella ed ex tronista di Uomini e donne, è stata “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che lui “non ha mai accettato”. Questa persecuzione ha generato nella giovane donna “un costante e perdurante timore per la propria incolumità” che l’ha costretta a modificare le proprie abitudini di vita, “con riflessi negativi anche per la propria professione” (anche lei è una famosa influencer con circa 1,2 milioni di follower).

Violento anche davanti alla figlia

Basciano è stato quindi condotto in carcere a causa dell’evidente “concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, palese data la “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente” (anche davanti alla figlia minore). “L’allarmante pericolosità sociale” dell’uomo – conclude la magistrata Magelli – “è inoltre resa evidente dal fatto che lo stesso abbia aggredito fisicamente l’amico della vittima (Mattia Ferrari, ndr), nonché dalle continue minacce di morte rivolte alla ex compagna, mostrando una completa mancanza di capacità di autocontrollo”.

Anticipazione e smentita

Il giorno prima dell’arresto la notizia era stata anticipata dal sito di Fabrizio Corona, Dillingernews, e Basciano aveva provato a negate tutto attraverso uno i suoi canali: “Quante ca**ate, basta”, aveva scritto. E ancora: “La gente gioca anche su argomenti seri follia pura”. Ma pochi minuti dopo le dichiarazioni erano state cancellate.

La ex coppia e la denuncia

Basciano, che oltre al Grande Fratello era stato uno dei concorrenti di Temptation Island, sarebbe stato denunciato da Codegoni circa un anno fa, nel dicembre 2023, non molto tempo dopo che la loro storia era stata interrotta a seguito di un periodo di crisi. In questo caso è stato attivato il cosiddetto “Codice rosso”, cioè il reato previsto dall’articolo 612 Bis per atti persecutori gravissimi.