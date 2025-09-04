Aizzano il cane contro i carabinieri dopo la fuga con il monopattino

Fugge dai carabinieri con il monopattino e quando loro lo raggiungono, li aggredisce, con l’aiuto di altri quattro amici e di un pastore belga. Uno dei quattro ha infatti aizzato contro la pattuglia il cane di grossa taglia, che ha morso un militare alla gamba. È successo la scorsa notte a Sesto San Giovanni.

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte in piazza IV novembre: la pattuglia radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni nota un uomo, un 28enne egiziano, che scappa su un monopattino elettrico, ma viene raggiunto dai carabinieri che lo inseguono a piedi. A quel punto li aggredisce, colpendoli con calci e spintoni. Vedendo la scena, quattro amici, tutti di origine egiziana, intervengono, colpendo a loro volta i militari con calci e pugni.

Uno di loro, un ragazzo di vent’anni, aizza - dando alcune pacche sulla zampa posteriore, altezza della coscia - il suo pastore belga di grossa taglia, che morde alla gamba sinistra un militare. Nel frattempo in piazza arrivano diverse pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale. Il 28enne e tre degli amici, rispettivamente di 25, 19 e 18 anni (quest’ultimo è l’unico incensurato del gruppo) vengono bloccati.

Il ventenne invece riesce a fuggine, ma viene individuato poco dopo in via Carducci da una pattuglia dei carabinieri di Cologno Monzese. Il cane viene affidato al canile di Lissone, mentre il padrone viene arrestato per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Stesse accuse di cui rispondono anche gli altri quattro complici. Due di loro sono stati arrestati anche per spaccio di droga, perché trovati in possesso complessivamente di sette grammi di cocaina, tre di hashish, tre compresse di Rivotril, ossicodone e Gablin e 80 euro in contanti. Per i cinque è stato fissato il processo per direttissima al tribunale di Milano. Il carabiniere ferito dal cane è stato portato alla Multimedica di Sesto e dimesso con 21 giorni di prognosi.