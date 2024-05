Milano, accoltella il rivale davanti alla stazione Centrale: a osservare anche una folla di “spettatori”

Milano, 2 maggio 2024 – In scena in piazza Duca d’Aosta, due uomini si sono fronteggiati prima litigando e poi arrivando alle mani o meglio, ai coltelli: quando i due si sono fronteggiati davanti alla stazione Centrale c’era anche una folla di “spettatori” che hanno assistito al degenerare della lite.

Uno dei due soggetti (entrambi sono nordafricani), durante la discussione, ha estratto un coltellino e colpito il rivale al torace, prima di essere arrestato per tentato omicidio dagli agenti del Commissariato Città studi, intervenuti perché incuriositi dall’assembramento che si era creato di fronte alla stazione, spesso teatro di aggressioni ed episodi di delinquenza.

Il fatto, accaduto lunedì sera, ha portato in carcere l’aggressore, senza fissa dimora e senza documenti come la vittima, che ha dichiarato di essere minorenne e per questo motivo è stato portato nel carcere Beccaria. L'esame osseo ha stabilito che invece ha 19 anni e sarà trasferito probabilmente a San Vittore.

La vittima, che ha la stessa età, è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato curato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.