Addio a Fiorenzo “Fiore“ Corona, da 40 anni anima della “Belle Aurore“

È morto a 74 anni Fiorenzo “Fiore“ Corona, proprietario della “Belle Aurore“, storico locale di via Castel Morrone. Corona era ricoverato nella clinica Città studi per le complicazioni di una polmonite e un’operazione al cuore. Era al comando del locale da quasi 40 anni, da quando cioè lo aprì nel 1986.

La Belle Aurore è un caso abbastanza unico in città: un po’ bistrot parigino, un po’ birreria, con i suoi semplici e vissuti arredi legno e marmo. Un locale rimasto fedele a se stesso negli anni. Che non ha mai ceduto alla musica alta o alla moda dell’“apericena“ e anzi ha sempre riservato ai suoi clienti aperitivi piuttosto spartani. Un’impronta che rifletteva quella del suo proprietario. Un’atmosfera rilassata e retrò che lo ha sempre distinto dagli altri locali della città, ma che non gli ha precluso il successo, riuscendo anzi a realizzare un ricambio generazionale della clientela spesso difficile per i locali storici.

Amato dalla sinistra milanese, tra i frequentatori della “Belle Aurore“ si sono segnalati negli anni lo scrittore Antonio Scurati, Carlo Feltrinelli, Elisabetta Sgarbi, ma anche artisti come Francesco Bianconi dei Baustelle. Personalità alle quali si mescolano studenti, manager e residenti del quartiere in cerca di una semplice bevuta e di qualche chiacchiera.

Corona non aveva figli, per questo molti si chiedono cosa sarà del locale. Per ora riaprirà e dietro il bancone ci sarà Andrea Frateff-Gianni, barman che da vent’anni collaborava con Corona. I funerali di Fiorenzo Corona si svolgeranno martedì al cimitero di Lambrate.