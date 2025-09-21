Ad Alida Pesta il premio. Michele Cea

"Con la luce negli occhi" e nel nome dell’artista Michele Cea - scomparso a soli 27 anni, ma sempre presente nel cuore dei genitori e dei talenti emergenti che la sua Fondazione sostiene da ben dieci anni - si chiude questa sera la mostra con le opere finaliste allo Spazio “Ex Fornace”, affacciato sull’Alzaia Naviglio Pavese.

A vincere il Premio Michele Cea quest’anno è Alida Testa (nella foto), 19enne milanese, che ha conquistato la giuria di esperti con la sua scultura “Estasi” che - si legge nelle motivazioni - "prende forma dall’argilla plasmata con la cura di chi conosce e ama la materia. Osservandola, par quasi di percepire il battito del cuore del soggetto rappresentato, un cuore che pulsa e che racconta l’apice del sentimento".

Il premio, dedicato a giovani artisti emergenti italiani e stranieri, è istituito dalla Fondazione Michele Cea Ets e organizzato nell’ambito del progetto “Poliedro dell’Arte,“ con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Seconda classificata, Isabel Passarella, milanese, premiata per la sua opera “Il respiro della rinascita”. Al terzo posto, Simone Mazzoleni, 29 anni, di Bergamo, autore della scultura “Sospiri plurali”.

La prima classificata è stata premiata con la somma di 4.000 euro, una scultura in vetro realizzata dallo scultore Germano Caiano, tratta dall’opera Nr. 50 intitolata La Scala di Michele Cea, ma anche con una mostra personale o collettiva e la pubblicazione sulla rivista Arte (Cairo Editore) del mese di ottobre 2025 e la segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2026 (CAM 62 – Editoriale Giorgio Mondadori).

La mostra è visitabile gratuitamente fino a questa sera. Finissage alle 19.

Si.Ba.