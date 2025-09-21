Ottobre Manzoniano con 40 eventi. Cultura, teatro e tanta musica

L’autunno porta, per la 21esima volta consecutiva, l’Ottobre Manzoniano, organizzato dal Comune di Cormano, con un cartellone di una quarantina di eventi, ricordando la figura e le opere letterarie del grande scrittore milanese. Fino a domenica 26 ottobre, la giornata conclusiva con la Festa patronale di Brusuglio, la vita culturale di Cormano sarà ravvivata dal "Manzoni e il teatro", vale a dire dal titolo scelto dal Comitato scientifico dell’Ottobre per questa edizione che si preannuncia ricca di appuntamenti. A cominciare dai primi due eventi, previsti per oggi, camminando per i luoghi tanto cari ad Alessandro Manzoni e ascoltando della buona musica a due passi dalla Villa Manzoni e dalla Chiesa manzoniana di via Alessandro Manzoni, sempre a Brusuglio. L’Ottobre inizia con la passeggiata "l’Adelchi rinfrescato", riproponendo la figura della tragedia manzoniana in chiave contemporanea. Il ritrovo è, alle 15, in piazza Scurati, davanti al municipio: ci si muoverà verso gli angoli "manzoniani" più suggestivi, dove un racconto teatralizzato dell’Adelchi permetterà di riflettere sui quesiti della vita.

La partecipazione è libera. In serata, dalle 20.45, andranno in scena, invece, le più amate colonne sonore dei film: sul sagrato della chiesa di via Manzoni l’orchestra a plettro "Città di Milano" si esibirà nel concerto "Grandi Musiche per Grandi Film": da sempre, l’Ottobre prende il via con un evento musicale. Quest’anno l’Ottobre manzoniano fa parte di una calendario culturale più ampio, che terminerà a metà dicembre, con una sessantina tra eventi, incontri, convegni e spettacoli teatrali, compresi quelli "manzoniani": la rassegna comunale si chiama "Autunno di Cultura", per una spesa di 50mila euro, di cui 17mila da un finanziamento regionale e 33mila dal Comune di Cormano. Il calendario dell’Ottobre è scaricabile dal sito www.comune.cormano.mi.it. Giuseppe Nava