L’union la fa la bellezza de la vitta

e Fabio Wolf
Là in de la periferia nord ovest del nost Milan gh’è ona zona che l’è on borgh millenari: Figin, attestaa fin del 1017. Incoeu l’è part del Municipi vott e l’è on’oasi de natura e tranquillità propi apos a la gran cittaa del traffich e del pandemoni. L’è ona terra de mezz, sprofondaa in de la campagna, ma part del gran Milan. Circondaa de parch, Figin l’è testimoni de pussé de des ann de on gran progett de coabitazion social ciamaa “Borgo Sostenibile”, che l’ha daa vitta al “Borgh noeuv”, vesin a quell “vecc”, cont la costruzion de pussé de tresent appartament destinaa a quej che eren restaa foeura de l’edilizia popolar milanesa e a quej che voeureven viv lontan del frecass e del stress meneghin. L’è ona manera noeuva de abità e de stà insema a i alter, de condivid spazzi e besogn, lavorà e temp liber. Propi chì, in del programma del festival IMMERSIONI 2025 del Piccol Teater, sott a la direzion de l’intraprendent Andrea Capaldi, sabet e domenega ghe sarà el spettacol “Le voci di Figino”. El nass de on progett gratuit e partecipaa per i adolescent, i giovin e tutt’i abitant del quartee al de sora de i 14 ann. In scena la compagnia partenopea “Putèca Celidònia”, nassuda in del 2018 de ses attor del Teatro Stabile di Napoli, che l’ha coinvolt la cittadinanza e l’ha mettuda in scena, per ribadì ona volta pussé come l’è necessari, de sti temp desgrazziaa, restà vesin l’on cont i alter, perchè nissun el g’ha de restà in de per luu.