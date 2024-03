A Milano il primo Festival della prevenzione Lilt in Italia: i giorni, gli ospiti e la possibilità di visite gratuite

Milano, 20 marzo 2024 – Al via a Milano la prima edizione del Festival della Prevenzione promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Tre giornate, il 21, 22 e 23 marzo per sensibilizzare e per invitare tutti a mettere in campo strategie efficaci e buone abitudini quotidiane contro i tumori: tre giornate di eventi diffusi dedicati alla promozione dei corretti stili di vita che aiutano a contrastare i tumori, di convegni con medici, ricercatori, esperti e celebrità, laboratori, testimonianze, degustazioni e visite gratuite. Testimonial del festival sarà la conduttrice e consulente food, Chiara Maci.

Il programma dell’evento

Cinque i temi trattati: alimentazione, attività fisica, mente/corpo, dipendenze e diagnosi precoce. Il Festival si terrà principalmente in tre luoghi: la Sala Buzzati di via Balzan 3 e largo Treves a Milano e gli Spazi Lilt del territorio di Milano e Monza.

Nella sala Buzzati sono in programma oltre venti appuntamenti a ingresso libero tra incontri con medici e ricercatori dell’eccellenza oncologica italiana, laboratori, testimonianze di volti noti e degustazioni.

L'evento di apertura giovedì 21 marzo alle 17.30 con Francesco Schittulli, presidente Lilt nazionale, Marco Alloisio, presidente Lilt Milano, Giorgio Calabrese, medico e nutrizionista e la testimonial Chiara Maci.

Gli ospiti: dal ministro Schillaci ad Alessandra Viola

Venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo, dalle 10 alle 19, il festival entra nel vivo con la partecipazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Tanti i medici e i ricercatori tra cui divulgatrice scientifica Antonella Viola, il direttore scientifico dell’Istituto Tumori di Milano Giovanni Apolone, gli oncologi Rossana Berardi, Filippo De Braud, Massimo Di Maio, Pier Francesco Ferrucci, gli epidemiologi Carlo La Vecchia, Silvano Gallus, Elia Biganzoli, il gastroenterologo Maurizio Vecchi, il nutrizionista Stefano Erzegovesi, lo psichiatra Claudio Mencacci e lo pneumologo Roberto Boffi.

Ci saranno anche le testimonianze della pattinatrice e fitness coach Federica Constantini, della giornalista e insegnante di yoga Francesca Senette, della scrittrice e Tata Tv Francesca Valla, dei conduttori televisivi Tessa Gelisio e Alessandro Cecchi Paone.

Degustazioni e pranzi

In programma anche esperienze degustative di olio Evo a cura del Consorzio Olivico Italiano. Chi sceglierà di partecipare al festival riceverà in dono l’Olio extravergine di oliva italiano di Lilt grazie alla collaborazione con l’azienda Moccaldi Raffaele il Cavolfiore della Piana del Sele.

Nelle giornate del festival al Ristorante Stendhal Milano sarà possibile scegliere e gustare a pranzo e a cena un menù firmato dalla testimonial Chiara Maci. (Prenotazioni allo 02.65.72.059 o su stendalmilano.it)

Lo Spazio mobile per controlli on the road

Lo Spazio mobile Lilt su quattro ruote sarà in largo Treves per visite di controllo gratuite, senza prenotazione e sino a esaurimento posti. Venerdì 22 marzo saranno disponibili dalle 8 alle 12 visite di prevenzione dei tumori del testicolo e della prostata in base all’età e dalle 13 alle 18 visite di prevenzione del tumore al seno e mammografia con tomosintesi (la visita è indicata per le donne over 20, la mammografia per le over 40 che non abbiano già effettuato l’esame negli ultimi 12 mesi).

Sabato 23 marzo dalle 9 alle 13 ci sarà la possibilità di visite di prevenzione dei tumori della pelle e dalle 14 alle 18 ancora possibilità di visite di prevenzione del tumore al seno e mammografia con tomosintesi. Le visite gratuite sono sostenute da Lafarmacia.

Nella stessa giornata anche tutti gli Spazi Lilt del territorio di Milano e Monza saranno aperti con la possibilità di visite senologiche gratuite, prenotabili allo 02.49521777 fino a esaurimento posti.

Per il programma completo del Festival: festivaldellaprevenzione.it