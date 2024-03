Monza Green experience 2024: un weekend alla Reggia fra design, cibo, piante rare e proposte sostenibili

Monza – In cantiere da molti mesi, con richieste di espositori già dallo scorso anno, torna in Villa Reale la Monza Green Experience, arrivata ormai alla quarta edizione. L’evento, in programma nel prossimo weekend, si presenta con un background fortemente consolidato negli anni e si propone come appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di verde e artigianato, ma anche per i semplici curiosi che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo delle piante e dei fiori.

Sabato 23 e domenica 24 saranno presenti nell’avancorte della Villa Reale di Monza alcuni tra i migliori florovivaisti d’Italia e non solo, che oltre a mostrare le loro splendide creazioni, racconteranno storia e tradizione sia della loro impresa sia dei fiori che espongono. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto più di 5.600 persone presenti, la quarta edizione della Monza Green Experience porterà agli occhi del grande pubblico esperienze che coinvolgono design e arte, tra giardini tematici e piante rare, con il suo speciale format green che unisce natura e architettura.

Per questa edizione, l’organizzazione propone più workshop dedicati a grandi e piccini, considerato l’alto gradimento riscontrato nelle ultime edizioni. Novità del 2024 sarà il Doggy Camp: un vero e proprio campus dedicato ai quattro zampe e ai loro umani che offre un’ampia gamma di attività coinvolgenti per adulti e bambini e passeggiate cinofile educative attraverso incantevoli sentieri naturali nel Parco. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere insieme ai propri compagni pelosi, migliorando la comprensione reciproca in collaborazione con Amarok, centro cinofilo di Milano e Verbania.

Nel dettaglio, l’avancorte e le serre saranno Polo del verde: le eccellenze florovivaistiche italiane e internazionali, esporranno loro prodotti, dando la possibilità di ammirare, acquistare e acquisire consigli e curiosità. Pop Up Market sarà uno spazio pensato per accogliere l’artigianato di qualità che ruota attorno al mondo green. Creatività e design protagonisti in innumerevoli declinazioni realizzate per valorizzare sia gli esterni sia gli interni delle proprie case.

Nell’angolo Green Food saranno presenti alcuni dei più ricercati cibi da passeggio, provenienti da varie regioni italiane, per una gustosa pausa tra gli spettacoli della natura esposti. Doggy camp, in collaborazione con Amarok, (progetto Networkdacani e Visionplus) sarà l’area dedicata ai cinofili. Sabato 23 e domenica 24 torneranno anche i seminari che negli anni si sono consolidati come momenti di forte interesse e interazione tra espositori e pubblico e che per questa edizione sono diventati più numerosi e variegati.

Le proposte per grandi e piccini abbracciano innumerevoli temi, durante le quali sarà possibile imparare e mettersi alla prova con arti e saperi legati alla terra. Biglietto intero 5 euro, ridotto 3, mostrando il titolo di ingresso della Villa Reale o delle mostre temporanee “Reggia Contemporanea“ e “Joan Mirò-La poesia delle forme“ (acquisto del ridotto solamente in loco al piano terra della Villa Reale) e viceversa. Sempre mostrando il titolo d’ingresso della manifestazione Monza Green Experience presso la biglietteria della Villa Reale e presso la biglietteria della mostra temporanea “I Macchiaioli e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia“ si avrà diritto all’ingresso ridotto e viceversa. Ingresso gratuito per i bambini e ragazzi fino a 12 anni non compiuti e disabili.

L’iniziativa ha ancora una volta la regia di Visionplus, agenzia di organizzazione eventi già regista del noto format Monza Wine Experience. Con la Monza Green Experience vuole continuare a proporre e sostenere il proprio obiettivo: "Sensibilizzare la cultura del verde di qualità, contribuendo a una positiva e responsabile trasformazione del vivere quotidiano".