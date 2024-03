Giornata mondiale della felicità 2024, il 20 marzo a Milano l’evento Happiness on Tour: cos’è, dove e gli ospiti

Milano, 19 marzo 2024 – Pronti a sorridere? Domani, mercoledì 20 marzo, è la Giornata Mondiale della Felicità. Un appuntamento istituito dall’Onu nel 2012 per valorizzare un diritto fondamentale dell’uomo spesso trascurato. Un data non causale, considerata la coincidenza con l’Equinozio di primavera: giornata simbolo della rinascita della natura, quando le temperature si fanno più calde e i colori tornano ad accendersi influenzando positivamente l’umore di tutti.

E proprio per questa occasione, al Forum di Assago (Milano), è in programma l’evento ‘Happiness On Tour’, promosso dalla Fondazione della Felicità Ets presieduta da Walter Rolfo. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

La Giornata Mondiale della Felicità è stata istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012. Questa la risoluzione con cui l’Assemblea ne dichiara l’istituzione: “L’Assemblea generale […] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, […] riconoscendo inoltre un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità (International Day of Happiness), invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica”.

La felicità viene riconosciuta, quindi, come diritto fondamentale dell’uomo, da promuovere, tutelare e garantire in ogni sua forma, anche attraverso uno sviluppo sostenibile e una crescita economica che punti a un benessere che sia davvero diffuso. Nel 2015, l’Onu è tornata su questo concetto, ribadendo all’interno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile quelli che sono considerati gli aspetti chiave per arrivare alla felicità: la riduzione delle disuguaglianze, lo sradicamento della povertà e la protezione del pianeta. Ed è per questo che la società è chiamata a compiere scelte responsabili, contribuendo alla realizzazione di un benessere da perseguire in tutti i vari contesti: da quelli lavorativi a quelli scolastici, fino a quelli familiari.

La felicità è uno stato d’animo. Secondo gli studi degli psicologi, nasce sia dell'emozione temporanea che proviamo quando stiamo bene, sia dalla serenità che viene dal sentirci realizzati, che è più duratura. Ma la cosa più importante, che non dobbiamo mai dimenticare – o forse dobbiamo ancora imparare – è che la felicità non è di pochi fortunati, ma si tratta di uno stato d'animo che possiamo provare tutti. Basta solo volerlo.

Mercoledì 20 marzo, al Forum di Assago (Milano), in via Di Vittorio 6, è in programma l'evento motivazionale sulla felicità ‘Happiness on Tour’ promosso dalla Fondazione della Felicità Ets presieduta da Walter Rolfo. L’appuntamento è suddiviso in due momenti: la mattina dalle 9.30 per gli studenti delle scuole superiori e la sera dalle 21. I biglietti sono tutti esauriti.

Insieme all’ingegnere della felicità Walter Rolfo, si alternano sul palco personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri.

“Sarà un grande momento partecipato e partecipativo – ha detto Rolfo – per ribadire il ‘Diritto alla Felicità’ di ogni persona indipendentemente dal genere, dall’età, dalla classe sociale ed economica, dall’ orientamento sessuale, dalla religione e dall’etnia. Abbiamo chiamato all’appello protagoniste e protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza per offrire gratuitamente al pubblico il loro contributo, la loro storia di ‘felicità”.

Ospiti della serata sono Giovanni Allevi, nello spettacolo del mattino offre una preziosa testimonianza attraverso la quale gli spettatori possono trarre importanti spunti di riflessione e vivere una forte esperienza formativa per la ricerca della propria felicità; Clara, cantautrice vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e in gara al Festival di Sanremo 2024, nonché attrice nella serie di successo ‘Mare Fuori’; il comico e illusionista Raul Cremona; l'attore Germano Lanzoni, che interpreta il Signor Imbruttito nei film del Milanese Imbruttito e founder di Humor Business Experience; Francesca Corrado, fondatrice della prima Scuola di Fallimento in Italia; Giulia Biondi (Bilanciamo), dottoressa in biologia della nutrizione, docente di alimentazione e formatrice olimpico; Mattia Bidoli in arte Flip, prestigiatore, vincitore di numerosi premi e attivista che da anni porta la magia negli ospedali, orfanotrofi, campi profughi, carceri e zone di guerra; Andrea Paris, comico, mago, prestigiatore, mentalista e attore; Pasquale Acampora, mental coach, ceo e founder di Blackship; e Riccardo Haupt, coo di Chora&Will Media.