Spontini apre le porte della sua Academy a chi è disoccupato: un corso per diventare pizzaiolo esperto del trancio alto

Milano, 3 aprile 2025 – Cento ore di corso, di cui 40 di stage, per diventare un esperto del trancio di pizza più famoso di Milano, quello di Spontini. Ma soprattutto, per avere le competenze necessarie per intraprendere una nuova strada lavorativa e di riscatto sociale. Merito della Spontiny Academy, il corso di formazione della Spontini Factory School & Research, che riapre i battenti con i primi due corsi nelle aule di viale Monza.

Un’opportunità che la catena di pizza al trancio, con circa 30 punti vendita all’attivo in Italia, intende offrire con la collaborazione di Fondazione Consulenti del Lavoro, ente accreditato da Regione Lombardia, e finanziato con fondi dell’Unione Europea.

Per chi è il corso

Il corso è rivolto a persone disoccupate residenti o domiciliati in Lombardia indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica, e dalla durata della condizione di disoccupazione inclusi i beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) e degli istituti di sostegno al reddito. Alla fine del percorso, la persona avrà acquisito competenze a 360 gradi su tutti gli aspetti della lavorazione dell’iconico trancio di pizza milanese: dalla realizzazione dell’impasto alla cottura, dall’organizzazione degli spazi di lavoro all’utilizzo delle varie attrezzature.

Spontini Holding

“Il tema delle risorse umane è sempre più centrale in ogni ambito lavorativo e nella ristorazione sta assumendo ancora più rilevanza” – spiega Massimo Innocenti, founder della Spontini Holding. “Trovare personale specializzato è sempre più arduo. Quindi – aggiunge Andrea Innocenti, terza generazione della famiglia a capo di Spontini – ci siamo posti come obiettivo di formare al nostro interno il personale facendo crescere chi è capace in un’ottica puramente meritocratica”.

Spontini è nata a Milano nel 1953, oggi conta 33 ristoranti all'attivo, fra diretti e in franchising (28 diretti in Italia, 10 affiliati all’estero fra Qatar, Corea del Sud, Arabia Saudita e Giappone). Nel 2023 le pizzerie Spontini hanno servito 5 milioni di tranci di pizza.