Quali sono i ristoranti più amati in Lombardia: la classifica di TheFork

Milano – Ci sono due locali lombardi nelle prime dieci posizioni della Top 100 annuale dei ristoranti più amati nel 2024 dagli utenti di TheFork, celebre piattaforma per la prenotazione online. Al primo posto c’è La Ripadoro di Rivalto mentre il terzo gradino del podio va a PizzAut di Monza. Panigacci Milano Bistrot è invece al settimo posto. Da segnalare nella Top 100 anche 5 pizzerie che in base alle performance dell'intero anno, si sono assicurate il titolo di Top del 2024 con PizzAut “pigliatutto”: prima PizzAut Monza (3° nella classifica generale), terza PizzAut di Cassina De' Pecchi (25esimo posto nella classifica generale)

La classifica è stilata tenendo conto di diversi fattori, tra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena trascorsi. "La nostra Top 100 si è affermata come uno strumento unico per aiutare i clienti nella scelta del ristorante perfetto. Che si tratti di un viaggio, di un'occasione speciale o anche di una serata in cui si è in cerca di novità, è una risorsa di facile consultazione per lasciarsi ispirare", ha spiegato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork.

La Top 100 di quest'anno rappresenta un ampio panorama della scena gastronomica italiana, con una prevalenza di cucine regionali italiane affiancate da influenze internazionali, in particolare asiatiche. La selezione include anche opzioni vegetariane di eccellenza, come Joia a Milano (23° posto). Ben 23 ristoranti della classifica fanno parte della selezione Michelin, di cui 8 stellati, mentre 65 su 100 rientrano nella selezione Insider di TheFork, che valorizza gli indirizzi gastronomici premiati da guide e utenti. Geograficamente, i ristoranti si distribuiscono con 43 indirizzi nel Nord Italia, 36 al Centro e 21 tra Sud e isole. Per quanto riguarda i prezzi, la media è di circa 40 euro a persona, rendendo queste esperienze di alto livello accessibili a un pubblico ampio e appassionato di gastronomia.