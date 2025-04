Fuorisalone 2025: guida alle migliori installazioni dell’evento

Milano, 1 aprile 2025 – Salone del Mobile e Fuorisalone sono alle porte. Come ogni anno numerosissime sono le iniziative della Milano design week e gli eventi organizzati in seno alla manifestazione che, per una settimana, fa di Milano il centro del mondo legato a design, architettura e arredo. Bene, quindi, che siano a disposizione guide per orientarsi fra le svariate manifestazioni che compongono il cartellone di un appuntamento divenuto ormai tradizione per Milano, quest’anno in programma da lunedì 7 a domenica 13 aprile.

È il caso dell’agile vademecum elaborato da ragazzi e ragazze di LightScene Studio, collettivo di designer e architetti specializzati in illuminazione e soluzioni per l’illuminotecnica.

Al lavoro per la realizzazione pratica di un'installazione nel cortile dell'università Statale, fra i "centri" del Fuorisalone 2025

Nella pubblicazione, messa gratuitamente a disposizione sul sito internet dello studio con sede in via Andrea Doria, sono elencate le migliori installazioni aperte al pubblico nel programma del Fuorisalone 2025. Il focus, ça va sans dire, è sul mondo della luce, dato anche l’appuntamento, contestuale al Salone del Mobile, con Euroluce, salone internazionale dell’illuminazione con oltre 300 espositori.

Tre informazioni per ognuna delle 35 installazioni segnalate: la guida online realizzata da ragazze e ragazzi del LightScene Studio

La guida

La pubblicazione – disponibile gratuitamente sul sito internet di LightScene Studio e scaricabile in formato pdf – è in lingua inglese e contiene sintetiche descrizioni di ciascuna installazione. Tre parole (e un'immagine evocativa) per ogni evento, così da costruire percorsi di visita modellabili sulle esigenze di chi vorrà consultare il compendio, custodendolo sul proprio smartphone (questo il consiglio della squadra di LightScene Studio, nel segno della sostenibilità e di un freno al consumo di carta).

A corredo della guida c’è anche una cartina interattiva su Google Maps, su cui ritrovare tutti gli indirizzi delle 35 installazioni segnalate. Un altro strumento con il quale “saltare” da un distretto all’altro, in cerca di tutte le mete da non perdere del Fuorisalone 2025.

Dalle opere dei big – Es Devlin e Robert Wilson, tanto per fare due dei nomi più attesi – ai lavori dei giovani emergenti, future star del design contemporaneo, il viaggio si annuncia senza pause.