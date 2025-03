Cosa fare nel weekend dal 28 al 30 marzo 2025 a Milano e in Lombardia: tutti gli appuntamenti provincia per provincia

Milano, 28 marzo 2025 - Un fine settimana ricchissimo di eventi dal 28 al 30 marzo 2025: mercatini, esibizioni storiche, fioriture, campi di tulipani, giardinaggio e vendita di piante (a partire da 0,99 euro) a Base Milano, street food e degustazioni. Arriva l’attesa sfilata di Mezza Quaresima a Bergamo, lo shopping della moda vintage al Castello di Belgioioso a Pavia, il Festival dei formaggi e dei sorrisi a Cremona. All’Autodromo di Monza prende il via la stagione motoristica con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Ovunque attività e laboratori per famiglie e bambini, incontri letterari, concerti, manifestazioni sportive e camminate in compagnia. Ecco la nostra selezione di appuntamenti in Lombardia per l'ultimo weekend di marzo 2025, con un cielo generalmente sereno, temperature miti per tutto il fine settimana e un sabato speciale, caratterizzato da una parziale eclissi di Sole, da osservare insieme agli astrofili a Varese.

Appuntamenti tra fiori e natura a Milano

Milano si veste di verde con tre eventi dedicati alla natura e al giardinaggio. Dal 28 al 30 marzo, Base Milano ospita "Piantala", la più grande vendita itinerante di piante in Italia, con oltre 10.000 esemplari in 150 varietà. Un’occasione per portare il verde in casa, scegliendo tra piante da interno ed esterno a partire da 0,99 euro, ma anche per partecipare a workshop tematici su ceramica e giardinaggio (su prenotazione, 35/38 euro). Orari 10-20, ingresso gratuito con registrazione online.

Nel weekend arriva anche Floralia, il mercatino di Piazza San Marco unisce piante aromatiche, rampicanti e bulbose a creazioni artigianali e specialità gastronomiche. Un angolo di primavera tra natura e artigianato. Sabato alle 15 si terrà la visita guidata dell’installazione di Mike Nelson “Amnesiac Beach Fire” all’interno della chiesa di san Marco. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Domenica, infine, la Biblioteca degli Alberi apre il suo nuovo gioiello botanico: il Roseto di BAM. Un giardino spettacolare con 120 rose con 5 specie e 85 varietà, piante rare e due "bugs hotel", spazi pensati per accogliere insetti e farfalle, piccoli alleati della biodiversità urbana. La Biblioteca degli Alberi è il cuore verde dello Skyline di Porta Nuova. Privo di recinzioni, collega fra loro piazza Gae Aulenti, il quartiere Isola, via Melchiorre Gioia e la promenade verde delle Varesine. Orari di apertura del roseto di BAM: dalle 9 alle 20.

"Mercoledì delle Ceneri" al Teatro Oscar

Dal 28 al 30 marzo, il Teatro Oscar di Milano ospita "Mercoledì delle Ceneri", il nuovo spettacolo della Compagnia Fort Apache, formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa. Scritto e diretto da Valentina Esposito, il testo affronta il tema della violenza di genere e della cultura patriarcale, intrecciando la narrazione con i rituali del Carnevale. Tra sfilate e fantocci in fiamme, il passato di un piccolo paese riemerge in un’atmosfera grottesca, svelando abusi e falsi pentimenti. Sul palco, un cast di interpreti provenienti dal teatro e dal cinema. Biglietti 22-16 euro. Teatro Oscar, via P. Colletta 21, Milano. Info: incamminati.teatrooscar.it

La novità: il Museum of Senses a Milano

Il concetto di edutainment, ovvero di intrattenimento educativo, è al centro della filosofia del nuovo Museo dei Sensi di Milano, inaugurato il 13 marzo. Attraverso il gioco e la partecipazione attiva, i visitatori di ogni età sono incoraggiati a scoprire di più sui propri sensi e sulle capacità percettive spesso trascurate. Dopo il successo a Praga e Bucarest, il museo è approdato in Viale Monte Grappa 10 a Milano con oltre 30 installazioni. “Vedrete la città attraverso l’acqua che sale verso l’alto”, dice Gabrijela Grgic Bartowski, CEO del museo. Distribuito su tre piani, il percorso esplora non solo i cinque sensi, ma anche l’equilibrio, la propriocezione e la percezione del dolore, offrendo un'esperienza immersiva e sorprendente. Biglietti: 16 euro dal lunedì al venerdì, 17 euro il sabato e la domenica. Info: museumofsenses.it

Mostre: Shirin Neshat e Andrea Solario

Una donna con il capo velato e il volto attraversato da calligrafie. L’immagine iconica porta la firma di Shirin Neshat, artista visuale e regista iraniana che da oltre trent’anni racconta, attraverso le sue opere, le complessità del nostro tempo. Dal 28 marzo, il PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea (via Palestro 14, Milano) le dedica una grande mostra, "Body of Evidence", un viaggio tra centinaia di lavori che esplorano la realtà al di là di genere, cultura e religione: uno sguardo profondo sulle questioni sociali più urgenti. Biglietto intero 9,50 euro.

Al Museo Poldi Pezzoli (via Manzoni 12, a due passi dal Duomo), invece, apre un’importante retrospettiva su Andrea Solario, maestro del Rinascimento lombardo. A 500 anni dalla sua morte, il museo porta a Milano, grazie a una collaborazione con il Louvre e altre collezioni europee, nuovi capolavori dell’artista. Le opere, restaurate per l’occasione, svelano la straordinaria evoluzione stilistica e il magistrale uso del colore che ha reso Solario uno degli interpreti più raffinati della sua epoca. Biglietto intero 15 euro. Ma il Poldi Pezzoli questo fine settimana è anche musica: sabato l’Orangerie ospita il primo dei Concerti al Museo, rassegna di musica da camera promossa dall’Associazione Il Setticlavio. A dare il la, “La Fisarmonica Virtuosa” di Marco Valenti.

Campo di tulipani a Vimodrone

Torna a Vimodrone il Campo dei Tulipani di Agricola delle Meraviglie by Steflor (via Pio la Torre 9) per la sua sesta edizione, un’esperienza immersiva tra 300.000 tulipani in fiore. Nel capo si possono fare passeggiare tra le distese colorate, scattare foto e raccogliere i loro fiori grazie alla formula u-pick. Nei weekend, come da tradizione, sono in programma laboratori ed eventi per grandi e piccini, per rendere la visita ancora più coinvolgente e divertente. Il 29 marzo, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo dedicato ai Klompen, i tradizionali zoccoli olandesi, dipingendoli e portandoli a casa come ricordo. Il 30 marzo, spazio al divertimento con le Olimpiadi dei Tulipani, un pomeriggio di giochi tra la natura con staffette, cacce alla coccinella e percorsi di abilità. Il campo è aperto dalle 10:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30, anche in caso di pioggia. I cani sono i benvenuti, ma tenuti sempre al guinzaglio. L’ingresso costa 5 euro con due tulipani, l’ingresso con laboratorio 19.90 euro. Info: agricoladellemeraviglie.steflor.it

Sfilata di Mezza Quaresima

Bergamo si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: la Sfilata di Mezza Quaresima con carri allegorici e gruppi folkloristici in programma domenica 30 marzo nel cuore della città a partire dalle 15. Un evento dedicato alle tradizioni popolari che ogni anno richiama fino a 60.000 spettatori, promosso dalla storica associazione Ducato di Piazza Pontida. Il clima di festa si accenderà già da sabato 29 marzo, con la Parata della Gioia che partirà alle 15:30 da piazza Santo Spirito fino a piazza Matteotti, dove i Gruppi folkloristici locali e internazionali portano in scena costumi, coreografie e racconti della tradizione. In serata, spazio alla musica con il concerto dei Funk degli orsi + Joo alle 20:00 sotto Palazzo Frizzoni, seguito dalla presentazione dei carri e dall’elezione di "Ègia pio’ ègia - Miss Oriocenter 2025". Gran finale con il tradizionale "Rasgamènt de la Ègia", il rogo simbolico che chiude le celebrazioni. Info e programma: ducatodipiazzapontida.it.

A Colere la Sciaspolata senza neve

Il 29 marzo, la Pro Loco di Colere reinventa la tradizionale Sciaspolata con un'escursione serale senza neve e senza ciaspole. Il ritrovo è fissato alle 17:30 in Piazza Risorgimento a Colere (BG), con partenza alle 18:00 lungo un suggestivo percorso tra i boschi, ai piedi della regina delle Orobie. Durante il tragitto, i partecipanti faranno una sosta panoramica per un aperitivo con vista, prima di rientrare alle 20:00 per la cena nei ristoranti del paese. L'evento è aperto a tutti, anche ai meno esperti, per vivere la montagna in un’atmosfera suggestiva. Il costo dell’iscrizione è di 14 euro, con opzioni cena da 30 o 36 euro. Iscrizioni sul sito www.prolococolere.it o contattando il numero 0346-54051.

Cioccolato sul Corso, tre giorni di dolcezza e artigianato

Dal 28 al 30 marzo, Corso Zanardelli a Brescia si trasforma in un paradiso per gli amanti del cioccolato con il ritorno di Cioccolato sul Corso. L’evento, organizzato da Acai – Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani con il patrocinio del Comune, ospiterà dodici maestri cioccolatieri da tutta Italia, offrendo prelibatezze realizzate con ingredienti di alta qualità. Le degustazioni saranno accessibili a tutti, con opzioni senza lattosio, senza glutine e vegane. Tra gli appuntamenti imperdibili, l’area didattica "La Fabbrica del Cioccolato", un cooking show sulla preparazione della Sacher e la realizzazione di una maxi tavoletta di 15 metri. Ingresso gratuito.

Lonato del Garda torna al Medioevo: l’Assedio alla Rocca

Domenica 30 marzo, la Rocca di Lonato del Garda (via Rocca, 2, Lonato del Garda, BS) si trasforma in un autentico campo storico con la seconda edizione di "Un salto nel passato. Assedio alla Rocca". L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Confraternita del Lupo e la Fondazione Ugo da Como, offrirà una giornata dedicata alla rievocazione medievale. Dalle 10:00 alle 18:00, prendono vita battaglie, spettacoli di falconeria, dichiarazioni di guerra e laboratori tematici sulle tradizioni del XIII secolo. Alla Locanda si mangia come un tempo: dalla salamina di Robin Hood alle polpette di Lancillotto. In caso di pioggia l’evento è annullato. Info: www.lonatoturismo.it

Villa Carlotta: la magia delle Camelie in fiore

A Villa Carlotta, incantevole dimora affacciata sul Lago di Como, torna l’atteso spettacolo della fioritura delle camelie. Il 29 marzo 2025, i visitatori potranno ammirare questi fiori eleganti, simbolo di raffinatezza e storia, che da febbraio ad aprile tingono il giardino con sfumature di bianco, rosa e rosso. Giunte in Europa nel Settecento dal Giappone, le camelie hanno affascinato botanici e poeti, ispirando anche celebri varietà dedicate a figure del Risorgimento italiano. Per info e biglietti: villacarlotta.it.

A Castel Baradello tra storia e natura

Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, il Castel Baradello di Como apre le sue porte per un weekend ricco di eventi tra storia, arte e natura. Dai tour guidati alla Vecchia Cava ai racconti per bambini, fino alle emozionanti visite notturne, ogni proposta offre un’esperienza unica immersa nel fascino medievale della fortezza. Sabato sono in programma tour diurni con partenza da Piazza Camerlata alle 11.00 e alle 14.30, che includono anche la visita alla suggestiva Vecchia Cava. Alle 14.30, spazio a "Primavera di storie", una serie di racconti per bambini e famiglie a cura di "A Voce Alta", immersi nel verde del parco. La giornata si concluderà alle 21.30 con "Notte al Castello", un tour notturno alla scoperta dei segreti del castello. Domenica, il Castello sarà aperto dalle 9.30 alle 18.00 con tour guidati ogni ora, mentre alle 10.00 partirà il tour "Dal Teatro Sociale al Castel Baradello", un viaggio che unisce la storia del teatro e quella del castello. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà la volta della "Passeggiata creativa" a cura di "Luminanda", seguita dal workshop "A fior di pelle" alle 16.00, dove i partecipanti potranno creare un'opera collettiva. Un fine settimana imperdibile tra storia, arte e natura. Info: slowlakecomo.com.

Formaggi & Sorrisi

Dal 28 al 30 marzo 2025, Cremona accoglie il Formaggi & Sorrisi - Cheese & Friends Festival, un evento gastronomico e culturale dedicato ai formaggi italiani. Il festival, promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e Provolone Valpadana, celebra le eccellenze casearie italiane con una vasta area espositiva, dove aziende provenienti da tutta Italia presentano i loro prodotti. Il pubblico potrà partecipare a degustazioni, show cooking, spettacoli di animazione, sculture di formaggio e premiazioni. Non mancheranno anche momenti informativi con convegni, tavole rotonde e laboratori didattici. L'evento si svolge dalle 9.00 alle 20.00 ogni giorno. Qui il programma completo.

"Pinocchio... un burattino come te" al Teatro Monteverdi

Domenica 30 marzo alle 16:00, al Teatro Monteverdi, la compagnia Sentichiparla presenta Pinocchio... un burattino come te, uno spettacolo per tutta la famiglia in favore della Fondazione Dopo di noi: Insieme. La storia di Pinocchio, con i suoi incontri iconici, insegna il valore dell’amore incondizionato e della fedeltà. L’ingresso è ad offerta libera e l'evento è patrocinato dal Comune di Cremona. Via Dante 149, Cremona.

Fiera del Libro Primaverile: incontri con gli autori

Alla Fiera del Libro Primaverile di Cremona, proseguono gli incontri con gli autori. Sabato 29 marzo, alle 17.30, sarà la volta di Gianluca Simeoni, autore di Alfabeta Casanova (Mondadori), e Alessandro Maianti, autore di L’orologio Astronomico e l’orologio Astronomico del Torrazzo di Cremona (Fantigrafica). L’evento, che si terrà nello Spazio Comune (Sala Eventi, Piazza Stradivari 7 Cremona), prevede la presentazione dei libri da parte di esperti del settore, tra cui il critico letterario Claudio Ardigò, la divulgatrice culturale Cinzia Carotti, la poetessa Monica Moka Zanon, il poeta Vincenzo Montuori e la giornalista Beatrice Ponzoni. Le letture saranno curate dall'attrice teatrale Emilia Emi Mori.

Festa di primavera a Cassago Brianza

Al Parco Rus Cassiciacum e in piazza della Chiesa di Cassago Brianza in provincia di Lecco domenica 30 marzo 2025, dalle 11 alle 17, c’è la Festa di primavera, evento dedicato ai produttori agricoli e agli hobbisti locali. Organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Liberi Sogni, la manifestazione rientra nel progetto Album Brianza paesaggio aperto. Oltre ai mercatini di prodotti agricoli e artigianali, la giornata offrirà laboratori creativi, tra cui “Dall’uovo alla pasta fresca” e la costruzione di mangiatoie per uccelli. Non mancheranno intrattenimenti musicali e un’area ristoro con specialità locali. L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 6 aprile.

Visite guidate nei luoghi del Beato Serafino Morazzone

Dal 29 marzo al 9 maggio 2025, la parrocchia di Chiuso e l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone organizzano un ciclo di visite guidate dedicate alla figura del Beato e ai tesori artistici del borgo. Le visite, condotte da volontari, sono a offerta libera e aperte anche ai non prenotati fino a esaurimento posti. Il primo appuntamento è domani sabato 29 marzo alle 14:30 con un itinerario a piedi nei luoghi manzoniani, tra cui la casa del sarto e la chiesa di San Giovanni Battista. Domenica 13 aprile, alle 15:30, si terrà una visita speciale in occasione dell’anniversario della morte del Beato. Infine, venerdì 9 maggio, per la festa liturgica, il Museo del Beato Serafino aprirà con visite alle 17:30 e 18:30. Prenotazioni via email a museobeatoserafino@gmail.com.

Il grande rock incontra l’orchestra a Mantova

Sabato 29 marzo 2025, alle 21:00, al PalaUnical Teatro di Mantova (via Melchiorre Gioia, 3, Mantova) si alza il sipario sulla Symphonika On The Rock, un’imperdibile fusione tra rock e orchestra sinfonica. Un viaggio musicale tra le leggendarie hit di Queen, Pink Floyd, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Guns N’ Roses e molti altri, reinterpretate con un impatto sonoro e visivo straordinario. Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco cantanti e special guest, accompagnati da una band e un’orchestra di 25 elementi con momenti acustici emozionanti. Biglietti a partire da 30 euro, prenotazioni online.

Orti Mantovani ai Giardini Valentini

Diversi studi sui giardini dei Gonzaga hanno dimostrato che, già nel Rinascimento, gli orti non avevano solo una funzione nutrizionale, ma anche un alto valore decorativo. Oggi la pratica dell'orto è sempre più rivalutata nelle sue molteplici declinazioni: sociale, terapeutica, didattica, urbana ed ecosostenibile. Un’occasione per riscoprirne il valore sarà sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, quando i Giardini Valentini di Mantova (ingresso da corso Vittorio Emanuele II 52 o da via Viani) ospiteranno la settima edizione di Orti Mantovani, mostra mercato di primavera dedicata a giardinaggio, orticoltura e natura. Per due giorni, espositori da tutta Italia proporranno piante, fiori, sementi e attrezzature, con spazi dedicati a incontri, laboratori e due concerti dal vivo. Ingresso gratuito e aperto a tutti. Il programma è ricchissimo: cooperativalibraimantovani.

A Monza con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

Dal 27 al 30 marzo 2025, l’Autodromo Nazionale Monza ospita la prima gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025 giunto alla 33esima edizione. Nel Tempio della Velocità si sfidano le 296 Challenge, equipaggiate da pneumatici Pirelli. Al via 72 piloti in rappresentanza di 22 Paesi e di 30 concessionari. Il programma prevede test e prove libere venerdì 28, dalle 9 alle 18, sabato 29 le sessioni di qualifica al mattino (dalle 9 alle 11.45), nel pomeriggio le tre gare da 30 minuti (più un giro) ciascuna suddivise in Coppa Shell Am, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am (che corrono insieme) e Coppa Shell, questi gli orari: 14, 15.15 e 16.30. A seguire gli Hot Laps Corse Clienti (30 minuti). Prima delle competizioni domenicali, si terrà una coreografia a tema Ferrari, un momento spettacolare. Le qualifiche e le gare da Monza saranno trasmesse in streaming su live.ferrari.com e sul canale ufficiale di Ferrari su YouTube. L’evento è a ingresso gratuito.

Sagra della Madonna delle Grazie

Domenica 30 marzo 2025, torna a Monza la tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie, che ogni anno celebra l’Annunciazione di Maria Vergine. Via Annoni e l’area del Santuario di Santa Maria delle Grazie si vestiranno a festa con bancarelle di prodotti artigianali, cibo e oggetti religiosi. Alle 16:30, la celebrazione con monsignor Marino Mosconi sarà uno dei momenti più attesi. Sotto il tendone all’aperto si potranno deporre i lumini della speranza e ricevere benedizioni per tutta la giornata. La sagra sarà preceduta dalla festa patronale del 25 marzo, con celebrazioni liturgiche e momenti di raccoglimento.

Spring’s Food Party a Cinisello Balsamo

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025, piazza Gramsci a Cinisello Balsamo si trasforma in un vero e proprio tempio dello street food con lo Spring’s Food Party. Un intero weekend, dalle 12:00 a mezzanotte, dedicato ai migliori truck food italiani e internazionali, con specialità regionali, piatti esotici, birra artigianale, cocktail unici e musica live. Buona cucina e atmosfere conviviali.

"Note ad Arte": musica antica per il patrimonio di Lodi Vecchio

Prende il via la prima edizione della rassegna musicale "Note ad Arte", un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Lodi Vecchio attraverso la musica antica e corale. Domenica 30 marzo alle ore 17.15 il primo appuntamento alla Basilica giubilare di San Bassiano. Il primo concerto vedrà protagonista il Sidus Praeclarum Ensemble di Brescia, gruppo vocale e strumentale specializzato in musica antica, con l’accompagnamento musicale del Maestro Giuseppe Olivini. Il repertorio, frutto di un’attenta ricerca tra XII e XVII secolo, si intreccia con il contesto artistico della basilica. Le esibizioni, spesso accompagnate da costumi d’epoca, restituiscono il fascino e l’atmosfera delle epoche passate, trasformando la rassegna in un viaggio tra storia, musica e bellezza. L’ingresso è gratuito.

Codogno: spettacolo per famiglie al Teatro Vezzulli

Domenica 30 marzo 2025, alle 16:30, il Teatro Vezzulli di Codogno ospita "Mettici il cuore", uno spettacolo di animazione con pupazzi a cura di Nina Theatre. L’evento fa parte di "Scintille", il Festival per bambini e famiglie del Basso Lodigiano, ed è organizzato da Le Stanze di Igor APS con il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus. Un pomeriggio di magia e divertimento. Ingresso a offerta libera. Info e prenotazioni: 3803061872.

Cowboyland, la nuova stagione riparte dagli stuntmen

Sabato 29 marzo riapre Cowboyland, il parco a tema western di Voghera, con una grande novità: il "Crazy Wild West – Live Stunt Show". Dal 19 aprile, 12 stuntmen professionisti daranno vita a una spettacolare avventura tra scazzottate e sparatorie, ambientata nella cittadina di San Antonio. L’area dedicata, di oltre 2000 mq, ospiterà fino a 500 spettatori, un viaggio nel mondo del Far West. Il parco, con attrazioni, spettacoli e un contatto diretto con gli animali, è una meta perfetta per famiglie e appassionati di cowboy. Situato all’interno del Cowboys’ Guest Ranch, propone anche il Cowboys’ Hotel, il Cowboys’ Restaurant e un saloon in perfetto stile western.

Next Vintage al Castello di Belgioioso

Dal 28 al 31 marzo 2025, il Castello di Belgioioso (viale Dante Alighieri 2 Belgioioso, Pavia) torna a essere la capitale della moda d’epoca con la nuova edizione di Next Vintage. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di stile e design. Tra gli antichi saloni del castello, espositori selezionati presenteranno una selezioni di capi d’abbigliamento, accessori e oggetti d’arte, testimoni di epoche diverse. “Next vintage non è una fiera. E’ archivio-ready, slay-certified, aesthetic-core”, dicono gli organizzatori. Orari: dalle 10 alle 20, lunedì 31 marzo fino alle 17. Biglietto intero: 10 euro.

"Corri Battaglia di Pavia": una corsa tra storia e sport

Domenica 31 marzo, nell’ambito delle celebrazioni per il 500° anniversario della Battaglia di Pavia, si terrà la "Corri Battaglia di Pavia", una corsa competitiva e non competitiva di 13 km. Un evento che unisce sport e storia, con un suggestivo percorso che attraversa i luoghi simbolo della celebre battaglia del 1525. Il ritrovo è fissato per le 7:30 presso i Giardini del Castello Visconteo, mentre la partenza ufficiale sarà alle 9:30 da Piazza Castello. Il tracciato, su un unico giro e interamente su strada asfaltata, si snoderà tra il centro storico, l’alzaia del Naviglio Pavese e i luoghi storici della battaglia, tra cui la Cascina Repentita e il Castello di Mirabello. Info: www.corripavia.it

Tributo ai Dire Straits al Teatro Sociale di Sondrio

Sabato 29 marzo 2025, alle 21, il Teatro Sociale di Sondrio (Piazza Garibaldi 26) ospita un grande evento per gli amanti del rock: il concerto tributo Dire Straits Over Gold. Dopo il successo del tributo ai Pink Floyd, un'altra serata di musica internazionale con una delle migliori band omaggio ai Dire Straits. Sul palco Luca Friso e Marco Fanton alle chitarre, Alessandro Piovan alla batteria, Francesco Piovan al basso, Andrea Colloredo polistrumentista e Giulio Farigliosi alle tastiere, insieme, creano un'esperienza musicale capace di riportare all’attualità brani storici come 'Sultans Of Swing', 'Money For Nothing', 'Romeo And Juliet', 'Tunnel of Love'. Info: www.visitasondrio.it

Delebio tra arte e musica: visite guidate e concerto

Domenica 30 marzo 2025, Delebio celebra il gemellaggio tra i corpi musicali di Delebio e Arosio-Cabiate con una giornata di arte e musica. Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00, si potranno visitare quattro luoghi storici con guide e ciceroni: la Chiesa Parrocchiale, la Chiesa di S. Domenica, l’Oratorio di S. Gerolamo e il Mulino Mazza. Alle 16:30, le due bande si esibiranno in un concerto all’Oratorio. Infopoint in Piazza S. Domenica. Info: Comune Delebio 0342685110.

Angelo Pisani torna a Varese con "Habemus Papà”

Venerdì 28 marzo, alle 20:30, il Teatro di Varese ospita il ritorno di Angelo Pisani con il suo spettacolo "Habemus Papà", un’esilarante riflessione sulla paternità tra ironia e realtà. Scritto con Luciano Federico e diretto dallo stesso Pisani, lo show racconta le avventure di un padre alle prese con la crescita della figlia, dalle prime parole fino all’adolescenza. Tra pannolini, feste di compleanno, scuola e telefonate delle nonne, Pisani dipinge con il suo inconfondibile umorismo le piccole e grandi sfide dell'essere genitore. Info: 0332-482665 – www.teatrodivarese.com.

Guardare l’eclissi parziale di sole a Varese e Viggiù

Sabato 29 marzo 2025, un’opportunità unica per osservare un’eclissi parziale di Sole con gli esperti della Società Astronomica Schiaparelli. Dalle 11:25 alle 12:50, ai Giardini Estensi di Varese (via Sacco 5), sarà possibile seguire il fenomeno astronomico attraverso telescopi professionali. Durante l’eclisse, circa il 10% del Sole sarà oscurato dall’ombra della Luna, offrendo uno spettacolo affascinante. L’evento è gratuito, libero e senza prenotazione, e si terrà solo in caso di bel tempo. Per maggiori dettagli, visita il sito astrogeo.va.it.

Anche l’associazione astronomica M42 invita a trovarsi sabato 29 marzo in piazza Albinola a Viggiù per assistere insieme all’eclissi solare parziale attesa in mattinata. Il ritrovo è alle ore 10:00, ma l’eclissi comincerà alla 11:21 esatte.

Risottata solidale a Varese per la Casa della Carità

Domenica 30 marzo 2025, l’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV, con la collaborazione dello chef Sergio Barzetti e della Compagnia del Chicco Duro, organizza una risottata solidale nel cortile di Piazza Canonica, dietro la Basilica di San Vittore a Varese. A partire dalle 12:00, sarà possibile acquistare un piatto di riso al costo di 5€, con la possibilità di aggiungere un bicchiere di vino o acqua. Quest’edizione celebra i 10 anni di attività della Casa della Carità e il ricavato sarà destinato a sostenerne le attività. La mensa della Casa ha distribuito, nel 2024, oltre 35.000 pasti.

Primavera con le Gev Insubria Olona a Rescaldina

Domenica 30 marzo 2025, le Gev Insubria Olona organizzano un’affascinante escursione a passo lento alla scoperta delle prime fioriture primaverili nel Parco del Rugareto a Rescaldina (via Schuster, Rescaldina). L’appuntamento è alle 09:30 al parcheggio di Via Schuster, da dove partirà una camminata di 4 km su un percorso ad anello di facile percorrenza, ideale per tutti, durata circa 3 ore. L'escursione, completamente gratuita, è l’occasione di immergersi nei colori e nei profumi della natura che si risveglia. È consigliato indossare calzature e abbigliamento adeguati. Iscrizione su Eventbrite.