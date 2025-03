Salone del Mobile e Fuorisalone 2025: date, biglietti e distretti del design

Milano, 24 marzo 2025 – Il conto alla rovescia è ormai partito: Il Salone del Mobile e Il Fuorisalone 2025 stanno per arrivare a Milano e la città è già in fermento. Ma quali sono le date e le novità? Ecco tutte le informazioni per non arrivare impreparati a uno degli eventi più attesi dell’anno.

L’appuntamento con la 63esima edizione del Salone del Mobile è stato fissato dall’8 al 13 aprile 2025 negli spazi espositivi di Rho Fiera a Milano. La manifestazione, nata nel 1961, si è affermata come laboratorio di sperimentazione e contaminazione, offrendo una piattaforma per l’innovazione e l’eccellenza sostenibile. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi, tra cui 700 designer under 35 e 20 istituti di formazione tra scuole e università.

Un’importante novità dell’edizione 2025 è il ritorno della biennale Euroluce, che quest’anno ospiterà la prima edizione dell’Euroluce International Lighting Forum, previsto per il 10 e 11 aprile che prevede tavole rotonde, workshop e conferenze con ospiti internazionali, tra cui lighting designer, creativi, architetti e scienziati. L’obiettivo è esplorare le connessioni profonde tra umanità, progettualità, luce e materia, consolidando il primato della manifestazione quale piattaforma culturale e creativa.

LA GUIDA AI PADIGLIONI

La campagna di comunicazione del Salone del Mobile 2025, intitolata ‘Thought for Humans’, è stata affidata all’artista e fotografo newyorkese Bill Durgin. Questa campagna pone l’essere umano al centro della narrazione, presentando il design come elemento essenziale per migliorare la qualità della vita quotidiana.

A inaugurare il programma, il 6 aprile, sarà Robert Wilson con ‘Mother’, un’installazione site-specific al Museo Pietà Rondanini – Castello Sforzesco. In un ponte ideale con la Milano Art Week, l’artista americano entrerà in dialogo con l’ultimo capolavoro incompiuto di Michelangelo, accompagnato dalle musiche di Arvo Pärt. L’opera, realizzata in collaborazione con Comune di Milano Cultura, resterà visibile fino al 18 maggio.

Il Salone del Mobile si svolgerà negli spazi di Fiera Milano Rho, con apertura dalle 9:30 alle 18:30. L’evento è aperto agli operatori del settore per tutta la durata, mentre il pubblico potrà accedere il 12 e 13 aprile. G li studenti avranno accesso dal 10 al 13 aprile.

La manifestazione è facilmente raggiungibile in modo sostenibile con i mezzi pubblici, in treno, dagli aeroporti e in auto, o taxi condiviso.

Da Milano è possibile prendere la Metropolitana M1 Linea Rossa, direzione/fermata Rho - FieraMilano. Stazioni di interscambio: Cadorna -Triennale e Loreto (M2 Linea verde); Duomo (M3 Linea gialla); Lotto (M5 Linea lilla).

Per raggiungere la stazione di Rho-Fieramilano è necessario un biglietto da 2,20 euro€per le zone Mi1-Mi3. Disponibile anche il biglietto giornaliero da 7,60 euro, valido 24 ore dalla convalida, senza limite al numero di viaggi. Il biglietto è valido anche per tutti gli spostamenti nel Comune di Milano sia sui mezzi Atm, sia sulle tratte urbane gestite da Trenord, compreso il Passante ferroviario.

COME ARRIVARE: in auto, in treno, da Malpensa e Orio al Serio

All’interno di Fiera Milano sono presenti percorsi attrezzati e servizi che garantiscono l’accessibilità di tutti gli spazi anche a disabili e persone a ridotta mobilità.

Se gli eventi del Fuorisalone sono a ingresso gratuito (alcuni su invito), per il Salone del Mobile è necessario acquistare il biglietto. I ticket sono disponibili sul sito ufficiale (salonemilano.it), con prezzi che variano in base al giorno di acquisto.

Pubblico (due giorni): 35 euro in prevendita, 40 euro dal 5 aprile, 50 euro in cassa.

Operatori del settore: da 40 euro (ingresso singolo) a 85 euro (abbonamento).

Studenti: 25 euro.

Di pari passo con la Milano Design Week e il Salone del Mobile, non può mancare il Fuorisalone, dal 7 al 13 aprile. La manifestazione attira migliaia di visitatori, dai professionisti del settore agli appassionati, offrendo un calendario ricco di eventi, installazioni e anteprime di tendenze.

‘Mondi Connessi’ è il tema di quest’anno, una suggestione che promuove una progettazione partecipata e generativa, celebrando l’arte del coinvolgimento attraverso il design e forme di intelligenza artificiale. La tematica invita a riflettere su come il design può svolgere un ruolo cruciale nel collegare diverse dimensioni delle nostre vite, dall'ambiente naturale alle tecnologie avanzate, dalle tradizioni culturali alle innovazioni future. Mondi Connessi è un invito a progettare non solo per esprimere creatività e ingegno, ma anche per promuovere un senso di unità e cooperazione globale.

Il concept, curato dalla prompt designer Silvia Badalotti, si materializza in tre immagini potenti, generate attraverso l’intelligenza artificiale: Gaia, la persona universale; Net, la rete tecnologica che connette e disorienta; Fluid, la natura fragile e vitale, rappresentata dall’ape e dal suo alveare. Tre soggetti che dialogano tra loro, ricordandoci come ogni scelta progettuale sia un atto di connessione, un passo verso un equilibrio possibile.

Sono 6 i distretti, con la loro identità unica, che contribuiscono a tessere la trama del Fuorisalone 2025, un’esperienza diffusa che celebra il design come strumento di connessione, innovazione e bellezza. Eccoli: Brera Design District; la Zona Tortona, 5VIE, Isola Design Festival, Durini Design District e Porta Venezia Design District.