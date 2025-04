Dai Navigli al Parco del Ticino: ecco i 6 itinerari da non perdere

Besate (Milano) – Pensati per chi desidera combinare sport, natura, cultura, gusto e relax: sono i pacchetti cicloturistici di Cascina Caremma, situata a Besate, a pochi chilometri da Milano. Con l'arrivo della bella stagione, la storica realtà agricola e turistica immersa nel Parco del Ticino propone una serie di esperienze autentiche in un luogo ricco di storia e bellezze naturali. Un esempio di cicloturismo alla portata di tutti, con itinerari attraverso strade rurali, ciclabili e sentieri che collegano la Cascina con luoghi di interesse naturalistico, culturale e architettonico, come abbazie, ville storiche, antichi ponti e navigli.

Gli itinerari cicloturistici

Cascina Caremma ha selezionato alcuni itinerari tra i più suggestivi dal punto di vista paesaggistico, agricolo, storico - culturale, pianificando i percorsi con l’ausilio dell’app Komoot che permette al cicloturista di seguire i tracciati e godersi l’avventura in completa autonomia. A seconda dell'itinerario scelto, sarà possibile raggiungere Pavia, Vigevano o Milano, attraversando campi coltivati, boschi, corsi d'acqua e borghi storici. I percorsi si snodano lungo strade rurali, ciclabili e sentieri che collegano luoghi di interesse naturalistico, culturale e architettonico, come abbazie, ville storiche, antichi ponti e navigli. In particolare, il Naviglio Grande è percorribile in tutta la sua lunghezza, raggiungendo il Lago Maggiore in circa 4 ore da Cascina Caremma.

Ecco i sei itinerari

1) Da Cascina Caremma, fino a Pavia, il Naviglio Pavese, la maestosa Certosa di Pavia, tempo stimato: 4-6 ore - circa 65 km, inclusi il tempo per le visite e le pause. Si parte in direzione sud verso Pavia, pedalando attraverso strade rurali e ciclabili che costeggiano i campi coltivati e i boschi della valle del Ticino, attraverso suggestive strade immerse nella campagna e piccoli paesi si raggiunge il centro di Pavia, città d’arte che ben conserva i segni della sua lunga storia. Una volta oltrepassata la città, costeggiando il Naviglio pavese in direzione Milano si arriva Certosa di Pavia. Dopo la visita si torna verso Cascina Caremma su piccole strade costeggiate da rogge. 2) Dalla Caremma al Lago Maggiore, tempo stimato circa 4h - 63 km si pedala lungo il Naviglio grande in tutta la sua lunghezza. Il percorso è facile e adatto a tutti ma piuttosto lungo per un’andata e ritorno. La cosa migliore è scegliere la partenza (Caremma o Sesto Calende) e ricorrere al Caremma Van: il nostro servizio navetta con carrello bici. 3) Alla Darsena sui Navigli di Leonardo, tempo stimato 4h - 70 km Da Cascina Caremma, ad Abbiategrasso, poi si pedale verso Milano, costeggiando il Naviglio Grande. Un percorso di media lunghezza su strade asfaltate per lo più ciclabili e pedonali nel Parco Agricolo Sud Milano che vi porterà nel cuore della movida milanese. 4) Dal ponte di barche a quello di Vigevano, tempo stimato 3,30h - 50km. Percorso ad anello di media lunghezza che parte da Cascina Caremma, passando per le Cascine Orsine della Zelata, dove si pratica l’agricoltura biodinamica, quindi Bereguardo e il caratteristico Ponte di Barche. Si passa alla costa Ovest del Ticino costeggiando piacevoli corsi d’acqua nel tratto suggestivo che da Parasacco arriva a Belcreda, quindi a Vigevano. La città merita una sosta per il suo meraviglioso centro storico, con il castello sforzesco, la torre del Bramante e la magnifica Piazza Ducale. Si torna verso Caremma, seguendo la ciclabile dopo il ponte di Vigevano per poi inoltrarsi nuovamente nei campi. 5) Dalle rogge alle ville sul Naviglio con passaggio all'Abbazia di Morimondo, tempo stimato 4,30h - 50km. Da Cascina Caremma, un giro nelle campagne, fra rogge e canali, alla scoperta di Robecco, Cassinetta di Lugagnano e Morimondo. Un percorso di media lunghezza che si snoda fra i campi e le cascine, permetterà un po' di avventura con cauto superamento di un passaggio a livello incustodito. Ci si inoltra tra i campi che circondano Abbiategrasso, quindi Cascinazza, Casterno e poi si arriva sul Naviglio Grande di Robecco, dove si possono ammirare le numerose Ville che lo costeggiano. Infine si torna su strada sterrata fino a Morimondo, uno dei Borghi più belli d’Italia e famoso per la sua Abbazia. Una sosta per ammirare e rinfrescarci prima di tornare alla Caremma. 6) Gran tour Caremma, Pavia e Vigevano, tempo stimato 6 ore - 81 km. Un itinerario ciclistico affascinante e variegato, immerso nel cuore del Parco del Ticino. Si parte in direzione sud verso Pavia, pedalando attraverso strade rurali e ciclabili che costeggiano i campi coltivati e i boschi della valle del Ticino, attraverso strade di campagna e piccoli paesi si raggiunge il centro di Pavia. Attraversato il Fiume, grazie al ponte coperto, si risale il fiume dalla strada dell’argine, quindi è la volta di Vigevano e nuovamente, attraverso i campi, si torna in Cascina Caremma.

I pacchetti proposti da Cascina Caremma

Mezza giornata indimenticabile: si parte dalla cascina, con la propia bicicletta o con una bicicletta che si può prendere a noleggio, tradizionale o a pedalata assistita. Basta scegliere il percorso più adatto alle proprie gambe e al termine drink di bentornato e un percorso benessere presso la Nature Spa, prima di accomodarsi a cena. Prezzo: € 90 a persona (bevande escluse). Scorci di paesaggio e Cascina: dalla mattina al tramonto per fare un salto nel paesaggio dell'Est Ticino. Si inizia con una colazione di benvenuto, poi a seconda del grado di allenamento e della varietà di paesaggio si sceglie il percorso cicloturistico, pranzo al sacco con prodotti locali, percorso benessere nella Nature Spa e cena con menù degustazione. Prezzo: €115 a persona (bevande escluse). Immersione natura: due giorni di immersione nella natura per conoscere le campagne e magari fare un salto nelle città più vicine, con pernottamento in agriturismo, colazione con torte e marmellate fatte in casa, percorso cicloturistico, pranzo al sacco, percorso benessere e cena con menù degustazione. Prezzi: da €145 a €190 a persona, a seconda della tipologia di camera (bevande escluse). Un tranquillo weekend di natura: un weekend di tre giorni per scoprire la bellezza e la storia di un territorio solcato da acque irrigue e dal Fiume blu, i navigli che portano alla Darsena di Milano, grande opera dell’ingegno umano con due pernottamenti, colazioni, percorsi cicloturistici, pranzo al sacco, percorso benessere, cena con menù degustazione e una cena al Ristorante il Filo di Grano di Morimondo. Prezzi: da €255 a €300 a persona (bevande escluse). Dal fiume alla città: quattro giorni per esplorare le conche dei Navigli, rogge, cascine e monumenti. Dopo il momento di relax e ristoro c'è anche il tempo di fare visita alla Certosa di Pavia alla Piazza Ducale di Vigevano, Milano e Pavia. Con tre pernottamenti, colazioni, percorsi cicloturistici, pranzo al sacco, percorsi benessere, due cene con menù degustazione e una cena al Ristorante il Filo di Grano di Morimondo. Prezzi: da €370 a €425 a persona (bevande escluse). Per chi non dispone di una bicicletta propria, Caremma offre il noleggio di bici tradizionali ed e-bike, con prezzi a partire da €20 per mezza giornata e €30 per una giornata intera. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di Cascina Caremma: https://caremma.com/cicloturismo/pacchetti/.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente online.

Cascina Caremma

Situata nel cuore del Parco del Ticino, Cascina Caremma è un'azienda agricola biologica che da oltre 30 anni promuove la cultura della terra e dei suoi prodotti. Oggi coltiva 120 ettari secondo i principi dell'agricoltura biologica. Ma qui c'è anche un allevamento di capre per la produzione di formaggi e galline ovaiole all'aperto, garantendo uova fresche per il ristorante e i punti vendita della cascina. La presenza di siepi e filari di piante autoctone tra i campi contribuisce al mantenimento della biodiversità dell'ecosistema agricolo e del Parco del Ticino, creando un paesaggio suggestivo e ricco di storia. La continua ricerca di cultivar tradizionali e la riscoperta di antichi sapori rendono Cascina Caremma un esempio virtuoso di connubio tra tradizione agricola e innovazione sostenibile.