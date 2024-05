Il Duomo di Milano riapre le terrazze per le aperture serali: dal 6 giugno si potrà salire sulle guglie al tramonto

Milano, 20 maggio 2024 – Il momento del tramonto, la musica dal vivo, il Duomo di Milano, le serate estive: già singolarmente ognuna di queste parti è straordinaria ma se messe tutte insieme è impareggiabile l’atmosfera magica che si crea.

Dopo il successo dello scorso anno, la Veneranda Fabbrica propone un nuovo e ricco calendario di eventi e visite guidate serali con protagoniste le meravigliose terrazze del Duomo di Milano. A partire dal 6 giugno prossimo, grazie anche al supporto di Tiqets, sponsor dell'iniziativa, ritornano i giovedì con accompagnamento musicale al tramonto.

Le parole di Fedele Confalonieri

"La Veneranda Fabbrica prosegue anche quest'anno con le aperture serali delle terrazze del Duomo al tramonto – afferma Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano – un'iniziativa molto apprezzata dai turisti e soprattutto dai milanesi, con l'opportunità di salire sulla Cattedrale nell'ora più suggestiva della giornata e riscoprire quello che un tempo era un luogo di socialità e di incontro, al centro della città".

"L'emozione del tramonto tra le guglie si arricchisce ogni giovedì di un accompagnamento musicale: dopo il primo appuntamento con il Quartetto della Veneranda Fabbrica, per i successivi eventi, si alterneranno alcuni allievi del Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano. Una collaborazione nata quest'anno e che darà spazio a giovani talenti, nel solco di quella valorizzazione creativa incisa anche nel patrimonio genetico della Veneranda Fabbrica fin dalle sue origini".

Le informazioni utili

Di quando si parla? Dal 6 giugno al 12 settembre, tutti i giovedì, quando le sfumature del tramonto raggiungono il marmo rosa di Candoglia, i visitatori avranno l'opportunità di godere in orario serale dello spettacolo delle 135 guglie e delle migliaia di statue che popolano le pareti del Duomo fino alle 22. I visitatori potranno eccezionalmente accedere alle terrazze della cattedrale in ascensore (con ultima salita prevista alle 20.30), per ammirare da un punto di vista privilegiato la solenne e silenziosa foresta di pietra e la Madonnina nel momento più suggestivo della giornata.

Un'esperienza esaltata dall'accompagnamento musicale dal vivo che, a partire dalle 20.30, allieterà la visita di tutti i presenti con un vasto repertorio che accompagnerà la visita tra le guglie.

Il primo appuntamento, giovedì 6 giugno, alle 20.30 circa, vede protagonista il neocostituito Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo, composto dai professori Andrea Pecolo (violino), Stefano Lo Re (violino), Matteo Amadasi (viola) e Alfredo Persichilli (violoncello), musicisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala. Il programma degli appuntamenti musicali è disponibile sul sito ufficiale duomomilano.it in prossimità dei singoli eventi.

L'accesso alle Terrazze del Duomo rimarrà possibile anche in caso di pioggia mentre l'accompagnamento musicale, invece, potrebbe essere annullato.