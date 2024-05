Milano, al Crazy Cat Cafè c’è “Happy Together”: torna il ciclo di eventi dedicati al mondo dei gatti

Mialno – Al Crazy Cat Cafè di Milano, il primo cat cafè della Lombardia, torna l’appuntamento targato Felinway con le serate “Happy Together”, un ciclo di tre eventi dedicato agli amanti dei gatti e a chi desidera esplorare il loro mondo. I partecipanti potranno ascoltare i consigli dei veterinari esperti in comportamento animale per rendere felice il proprio gatto e convivere in armonia anche in situazioni potenzialmente stressanti. Ogni appuntamento ospiterà un medico veterinario esperto in comportamento che affronterà un tema sempre diverso, scelto tra quelli più sentiti per chi vive con un gatto o desidera adottarlo.

In particolare, nelle serate del 23 maggio e del 6 giugno la dott.ssa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale), racconterà come accogliere al meglio un gatto e di come riconoscere - e gestire - i segnali di stress del proprio micio. Nella serata di giovedì 30 maggio, sarà la dott.ssa Chiara Passalacqua, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente di S.I.S.C.A., ad affrontare un tema molto vicino alla stagione estiva nonché grattacapo per tanti proprietari di gatti: il viaggio, le vacanze e le novità in casa.

Non solo veterinari, ma anche ospiti speciali e appassionati del mondo felino: Federico Santaiti e GypsyTheBengal, content creator e amanti dei gatti, ma anche Massimo Persichino, founder de Il Condomicio, moderati Davide Cavalieri, voce e volto di RadioBau, sono gli special guest che condivideranno aneddoti ed esperienze della propria vita con un gatto in un vero “dialogo felino”.

Come funziona? Ogni appuntamento prevede un aperitivo al tavolo per una quota di €20 per persona che comprende un drink e l’Aperi-Miao al tavolo. Il numero di posti è limitato per rispetto della tranquillità dei gatti. È possibile prenotare, con pagamento anticipato, direttamente attraverso il sito del Crazy Cat Cafè di via Napo Torriani a Milano.