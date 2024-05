Milano, l’East Market sbarca in porta Ticinese: dal 25 maggio al 9 giugno il vintage è a portata di borsa, serve solo scegliere il formato

Milano, 20 maggio 2024 – Che l’East Market sia uno degli eventi più seguiti a Milano non è una novità: da anni il mercato vintage che si tiene in via Mecenate attira visitatori e turisti grazie all’enorme scelta di abbigliamento e pezzi unici che in poco tempo vanno a ruba.

Ma per introdurre l’estate, ormai alle porte, il nuovo evento di East Market arriva in porta Ticinese, zona che già si contraddistingue di negozi di usato ambiti da chi ama lo stile vintage: da sabato 25 maggio a domenica 9 giugno lo staff di East Market ha progettato un’idea di vendita diversa, ideata come se fosse un gioco.

Il vintage sale ad ingresso gratuito è una sorta di “all you can buy” del fashion, dove saranno disponibili tre diverse borse a partire da 19 euro nei formati piccola, media (39 euro) e grande (69 euro). Queste potranno essere completamente riempite, scegliendo tra oltre 50mila capi selezionati con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli anni ’60 agli anni ’00.

Il formato delle buste da riempire di acquisti: dal formato più piccolo (19 euro) al più grande (69 euro)

Migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati, che possono sempre essere provati nei camerini presenti nella venue. I più trendy abiti di seconda mano tra pelle, t-shirt, blazer, gonne, bomber, workwear, militare, kilt originali e accessori. Vasta scelta di denim tra pantaloni, giacche e camicie in tutti i lavaggi, taglie e colorazioni tie-dye. Calzature dai più classici Dr. Martens alle sneakers più colorate. E ancora iconici giacconi come Wrangler, Lee, Levi’s e Carhartt, felpe college e molto altro.

Fill Your Bag, che è aperto ogni giorno dalle 11 del mattino alle 20 di sera ed è a ingresso gratuito, persegue la consueta mission di East Market, ovvero quella di valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.