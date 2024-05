Milano capitale dell’aperitivo per tre giorni: da venerdì 24 a domenica 26 maggio tutti gli eventi che celebrano il rito italiano

Milano, 20 maggio 2024 – Tre giorni di gusto, otto masterclass con chef e mixologist, esperienze di assaggio performance di artisti, talk e workshop. Un viaggio multisensoriale per celebrare il rito dell'aperitivo anche con anteprime su cocktail e abbinamenti provenienti da ogni parte del mondo. Dal 24 al 26 maggio, al Nhow Hotel di via Tortona 35, a Milano si svolgerà la seconda edizione di Aperitivo Festival. Una tre giorni di appuntamenti aperti al pubblico che trasformerà il Nhow Hotel nel tempio del rito amatissimo e irrinunciabile per gli italiani che negli ultimi 20 anni sì è evoluto e ha conquistato un pubblico sempre più vasto.

Le date non sono state scelte a caso: il 26 maggio, infatti, si festeggia il World Aperitivo Day, che celebra il rito dell’aperitivo Italiano attraverso il Manifesto dell’Aperitivo, un decalogo che valorizza sempre di più questo momento di convivialità a tavola, rito simbolo dell’italianità e che il nostro Paese ha reso celebre nel mondo.

"La ricorrenza si basa sul manifesto dell'aperitivo, quindi valori condivisi che abbiamo scritto con le istituzioni, i ministeri di competenza, le grandi associazioni del mondo della rappresentanza, le grandi aziende, i grandi consorti che ci supportano e abbiamo scritto 10 regole che hanno un fil rouge che è in primis il tema della difesa dell’italianità del rito, perché il rito originale è italiano, lo abbiamo inventato noi - spiega Federico Gordini Presidente Mww Group che ha ideato l'evento.

"L’aperitivo però deve essere italiano anche nella sua composizione. Ora, non siamo stati eccessivamente oltranzisti, abbiamo semplicemente detto che per chiamarlo aperitivo deve essere italiano al 50%. Quindi o il beverage o il food che tu utilizzi per fare l’aperitivo deve essere italiano. È italiano vero”

Degustazioni, talk, oltre 20 esperienze d’assaggio di abbinamenti Food& Beverage, 8 masterclass interpretate dai migliori mixologist, 23 ambassador internazionali, spettacoli e DJ Set a ciclo continuo.

Si inizia alle ore 17 di venerdì 24 maggio fino a domenica 26 maggio, ogni giorno in due fasce orarie distinte: dalle 11.00 alle 15.00 (sabato e domenica) e dalle 17.00 fino alle 22.00 (venerdì, sabato e domenica).

La prima giornata dell’edizione 2024 di Aperitivo Festival, si apre con la performance dell’illustratrice Margherita Caspani, all’interno della Sala Madrid, che simboleggia un vero e proprio taglio del nastro della manifestazione. L’artista si esibirà in uno spettacolo di live painting, realizzando un omaggio figurativo alla cultura dell’Aperitivo.

Alle ore 17.00 si terrà la presentazione della “Guida ai migliori beach club d’Italia”, una raccolta di 225 migliori stabilimenti balneari italiani, redatta dal giornalista Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. Seguirà la premiazione delle top 14 strutture, con l'assegnazione del titolo di miglior Beach Club D’Italia.

Sabato 25 maggio si entra nel vivo della manifestazione. Pronti a fare il giro del mondo? Dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00, nella sala Arena, si terrà ciclo di incontri di respiro internazionale, "Aperitivo around the World", talk con alcuni World Aperitivo Ambassador, provenienti da ogni angolo del mondo, da New York ad Hong Kong.

Tra i nomi di spicco, Delphine Kong, originaria di Hong Kong si cimenterà nella realizzazione del signature Cocktail Highball Glass, a base di bitter, succo di limone, lime e uva, zenzero e sciroppo di rosa. Mentre lo spagnolo Dazfer Subero, Bartender Elite dell’Iba (international bartender Association), penserà a un food pairing di sicuro successo: un appetizer a base di cracker integrale, rucola, pomodoro ciliegino, olive verdi, miele al tartufo, datteri premium, noci senza guscio e Parmigiano Reggiano. Da abbinare al Cocktail Signature 0 alcol a base di arancia, limone, bergamotto. Anche uno dei brand partner dell’evento, Rangoni, scende in campo con una Masterclass dedicata, dalle ore 18.30 fino alle ore 19.30.

Nella fascia pomeridiana, dalle ore 17, l’illustratore bresciano Paolo Moscheni, sarà il protagonista di una performance artistica di live painting. Moscheni si cimenterà nella realizzazione della sua interpretazione artistica dell’aperitivo, regalando agli spettatori un momento di puro intrattenimento.

La seconda giornata di Festival si chiude dalle ore 20.00 alle ore 21.00 con “L’aperitivo: un viaggio tra la cultura e la storia di una tradizione italiana”, l’esclusiva Masterclass aperta al pubblico di Bruno Vanzan. Più volte campione del mondo nelle competizioni internazionali di Flair, oltre a creare i migliori cocktail con movimenti agili e coreografici tipici dei suoi flair exhibition, porterà le sue novità nel mondo della mixology. Per l’occasione terrà due masterclass gratuite aperte al pubblico in collaborazione con distillerie Valentini, una il sabato e una la domenica.

Numerosi gli appuntamenti in programma nella giornata che celebra il World Aperitivo Day, domenica 26 maggio. Nello spazio Arena, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si rinnova l'appuntamento con il nuovo con il format internazionale Aperitivo around the World. Un excursus appassionante per fare il giro del mondo sorseggiando i cocktail più innovativi. Dalle ore 13.45 fino alle ore 14.45, la Masterclass L’aperitivo gourmet senza confini firmato Lurisia tenuto da Lorena Lo Presti, chef di Federazione Italiana Cuochi, e Federico Tomasselli - Brand Ambassador di Lurisia. Ad accogliere il pubblico dalle ore 17.00, in sala Madrid, la perfomance di live painting dell’artista Serena Gianoli, che intratterrà gli ospiti con una personale interpretazione dell’Aperitivo sotto forma di opera d’arte. Last but not least, torna l’attesissima Masterclass di Bruno Vanzan L’aperitivo: un viaggio tra la cultura e la storia di una tradizione italiana, disponibile dalle ore 18.30 alle ore 19.30.

Non solo eccellenze enogastronomiche. L’esperienza dell’Aperitivo Italiano non è completo senza l’accompagnamento di un sottofondo musicale. Per questo, Aperitivo Festival ha previsto nel suo itinerario del gusto e della mixology, varie aree dedicate ai DJ Set e alla live music.

Nell’area delle Terrazze, suonerà la Jazz Band in alternanza ai DJ Set. La consolle dell’area Tunnel vedrà il turnover di 15 diversi DJ che nel corso dei tre giorni si passeranno il testimone, una sorta di “jukebox umano” a cui gli ospiti potranno suggerire della musica e due chitarristi, che creeranno momenti di coinvolgimento, l’obiettivo è ricreare l’atmosfera cozy tipica dell’ambiente domestico.

Per partecipare ad Aperitivo Festival e accedere all’Aperitivo Village presso Nhow Milano Hotel - Via Tortona, 35, 20144 Milano (MI) - è possibile acquistare i biglietti all inclusive in formato digitale disponibili sulla piattaforma Vivaticket. Costo del biglietto: 40 euro. Il programma completo sul sito aperitivofestival.com