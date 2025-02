Forti raffiche di vento gelido in Lombardia: picchi fino a 85 km/h. Scatta l’allerta meteo gialla: le zone più a rischio

Milano, 13 febbraio 2025 – Nuova allerta meteo sulla Lombardia per le prossime ore. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla (rischio ordinario) per vento forte nella zona a partire dalle ore 6 di domani, venerdì 14 febbraio, che proseguirà per tutta la giornata.

Le previsioni: quali sono le zone più a rischio

Ma cosa succederà sul fronte meteo? Per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio, è previsto un veloce rinforzo del vento da Nord già dal mattino su Alpi e Prealpi, specie su Alpi Retiche e Prealpi Occidentali con picchi fino a 70-85km/h(Prealpi Lariane e Varesine), anche a carattere di foehn nei fondivalle e con successive estensioni anche ai settori di pianura occidentali (Brianza, milanese e pavese). Dalla tarda mattinata venti in netto rinforzo da Nord-est sui settori orientali di Prealpi e pianura, con particolare riferimento ai settori costieri del Lago di Garda, al mantovano e al cremonese.

Già dal pomeriggio vento in progressiva attenuazione su tutta la regione fino a venti deboli o molto deboli in serata sulla pianura, moderati settentrionali solo a quote medio-alte su Alpi Retiche e Appennino. Probabili precipitazioni a partire dal mattino sui settori centro-orientali della regione, anche a carattere di rovescio. Non esclusi isolati e brevi temporali sulla bassa pianura orientale. Precipitazioni in cessazione entro la serata.

Cosa non fare durante l’allerta meteo

Come sottolineato dalla Regione Lombardia si raccomanda, durante il periodo di allerta, di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Indicazioni per i cittadini" dell'app allertaLOM o la sezione "Cosa fare in emergenza" del sito www.allertalom.regione.lombardia.it.