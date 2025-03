In Lombardia la primavera può attendere: weekend “buio”, tra temporali e neve (in quota). Le previsioni meteo

Milano, 21 marzo 2025 – Dopo una prima parte della settimana caratterizzata dal sole (sebbene con temperature gelide) sulla Lombardia è in arrivo una perturbazione che porterà maltempo per tutto il fine settimana. Già nella giornata odierna il cielo azzurro sarà solo un ricordo e in serata è previsto l’arrivo delle prime precipitazioni, con il ritorno della neve oltre i 1600 metri. Meglio rassegnarsi: quello in arrivo sarà un weekend nel segno degli ombrelli aperti, in Lombardia e in gran parte del Centro-Nord. Tutta “colpa” del Ciclone Martinho, proveniente da Portogallo e Spagna e atteso sul Nord-Ovest.

“La Primavera è iniziata con l'Equinozio sotto uno splendido sole alle 10:01 di giovedì 20 marzo - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it -: durante l'equinozio le ore di luce equivalgono le ore di buio, 12 ore e 12 ore. Abbiamo già iniziato, dunque, a vedere dominare le ore di luce su quelle di buio e questo succederà fino al prossimo equinozio di autunno, lunedì 22 settembre. Nonostante le ore di luce in più, il primo weekend primaverile sarà ombroso e a tratti buio: ci saranno molte nubi sull'Italia, specialmente al Centro-Nord con piogge sparse causate dal Ciclone Martinho. Il tempo peggiorerà in modo sensibile nel weekend: nelle prossime ore avremo piogge in intensificazione in Liguria dove in serata saranno anche forti specie sul Ponente; i fenomeni si estenderanno in nottata su gran parte del Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri e verso la Toscana con possibili nubifragi. Il fronte si sposterà poi lentamente verso levante e sabato le piogge ed i rovesci colpiranno a macchia di leopardo quasi tutto il Centro-Nord con una nuova fase più intensa durante la notte; avremo dunque due impulsi forti nelle ore notturne, questo non dovrà far abbassare la guardia in quanto non sono escluse ancora potenziali situazione alluvionali. Prudenza. Domenica inizierà con il maltempo tra Liguria e Toscana e sull'Alto Piemonte con precipitazioni anche abbondanti: i terreni colpiti dalle recenti alluvioni, saturi e non più in grado di assorbire bene la pioggia, favoriranno rapide piene fluviali: dovremo monitorare bene l'arrivo di questo fronte iberico”.

Ma ecco le previsioni meteo di Arpa Lombardia giorno per giorno:

Domani sabato 22 marzo

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso, possibile schiarite nel pomeriggio sulla pianura. Precipitazioni: dal mattino deboli o molto deboli, più intense sulle Prealpi occidentali, nel pomeriggio residue sulla pianura occidentale, in serata in ripresa a partire dai settori occidentali. Neve oltre i 1200 metri. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno 6 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico: tra 1800 metri e 2200 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in rinforzo in serata; in montagna deboli con raffiche più intense nelle ore diurne.

Domenica 23 marzo

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni: da deboli a moderate diffuse, anche a carattere di rovescio. Neve oltre 1300 metri. Temperature: minime e massime in lieve aumento. Zero termico: tra 1800 e 2000 metri. Venti: al mattino in pianura moderati orientali, dal pomeriggio da deboli a moderati orientali; sull'Appennino moderati da sud fino al pomeriggio; sulle Alpi debole da sud; rinforzo in quota da sud

E la prossima settimana inizierà meglio? Le previsioni per lunedì e martedì

Lunedì 24 marzo cielo nuvoloso o poco nuvoloso fino al mattino, poi possibili schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni concentrate principalmente nella prima parte della giornata anche a carattere di rovescio, in ripresa in tarda serata a partire dai settori sudorientali. Venti deboli variabili. Martedì 25 marzo cielo nuvoloso o poco nuvoloso. Dal mattino precipitazioni deboli sparse, in esaurimento in serata. Venti deboli variabili.