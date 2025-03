Giorni caldi (ma con notti gelide): anticipo di primavera in Lombardia. Da lunedì cambia tutto in poche ore

Milano, 5 marzo 2025 – Clima quasi primaverile in Lombardia dove un sistema di alta pressione assicura tempo stabile con cielo sereno, precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. Ma attenzione: la tregua è destinata a durare poco. Già da domenica ci sarà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo associato all'avvicinamento di una ampia area depressionaria atlantica. "Dal sole alla pioggia il passo sarà breve: due perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni" conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it.

In questi giorni anche in Lombardia le giornate sono caratterizzate da “caldo e sole durante il dì, freddo e stelle prima dell'alba”. “Questa situazione cambierà velocemente nei prossimi giorni e dunque l'Anticipo di Primavera sarà, purtroppo, breve. Da domenica inizierà, invece, un peggioramento più marcato che condizionerà anche buona parte della prossima settimana; dal pomeriggio pioverà in modo forte in Liguria poi su tutto il Nord-Ovest, cadrà anche tanta neve sulle Alpi dalla sera oltre i 1900 metri poi via via a quote più basse".

Ma partiamo dalle previsioni giorno per giorno dal bollettino meteo di Arpa Lombardia:

Domani giovedì 6 marzo

Stato del cielo: ovunque sereno. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 15 °C. Zero termico: in lieve calo tra 1800 e 2000 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o al più in rinforzo da sud sui crinali di confine. Altri fenomeni: nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie in pianura.

Venerdì 7 marzo

Stato del cielo: ovunque sereno, possibili velature durante il corso della giornata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico: intorno a 2000 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o al più in rinforzo da sud sui crinali di confine. Altri fenomeni: nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie in pianura.

Previsioni meteo weekend sabato 8 e domenica 9 marzo

Cielo generalmente poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. In pianura temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli variabili in pianura, possibili rinforzi da sud sui crinali di confine. Domenica progressivo aumento della nuvolosità, dal tardo pomeriggio precipitazioni a partire dai settori sudoccidendali.Temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio venti da deboli a moderati da est sulla pianura; in montagna rinforzo da sud dalla tarda mattinata