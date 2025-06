Sesto San Giovanni, tre veicoli a fuoco in via Bandiera: in una delle macchine c’è il cadavere di un uomo

Sesto San Giovanni (Milano), 24 giugno 2025 – Tre auto incendiate, e in una di queste viene rinvenuto dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo dall’età imprecisata. È quanto accaduto nella serata di oggi 24 giugno a Sesto San Giovanni. L’allarme alla centrale del comando dei vigili del fuoco arriva poco prima delle 22. Una richiesta d’intervento in via Fratelli Bandiera, in una zona semi centrale della città nelle vicinanze dello stadio Breda e a ridosso del campo sportivo Dordoni. Quando i pompieri arrivano ci sono tre veicoli parcheggiati.

Le ipotesi in campo

Tutti e tre distrutti dalle fiamme. In uno di questi i vigili del fuoco individuano il corpo esanime di un uomo adulto. Vengono allertati i carabinieri, inutile si rivelerà invece l’intervento dell’ambulanza. Per quell’uomo non c’è più nulla da fare. Nell’immediatezza dei fatti, ogni ipotesi e ogni scenario vengono presi in considerazione, compresa quella di un gesto estremo. L’uomo potrebbe essersi dato fuoco, e quindi le fiamme essersi poi propagate dal veicolo in cui si trovava a quelli parcheggiati a fianco.