Previsioni meteo per il weekend in Lombardia: arrivano freddo e nebbia

Milano, 29 novembre 2024 - In Lombardia sarà un weekend all’insegna del tempo stabile grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. Un sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre soleggiati con al più qualche nebbia di notte e al mattino sulla bassa pianura. Temperature in calo con valori minimi con valori attorno allo zero e massime prossimi tra 9 e 13 gradi. Diverso lo scenario per il Centro e il Sud dove la “goccia termica” proveniente dai Balcani porterà un sensibile abbassamento delle temperature e nevicate a tratti copiose e sotto forma di bufera sugli Appennini centrali sopra i 500 metri, su quelli meridionali a partire dai 900-1200 metri.

“Il Nord Italia – spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - è interessato da correnti in quota da nord associate ad un'area depressionaria in transito sull'Europa centro-orientale e in graduale spostamento verso il bacino del Mediterraneo sudorientale. In concomitanza un'area di alta pressione dall'Atlantico tende ad estendersi all'Europa settentrionale e occidentale. Questo determinerà giornate per lo più poco nuvoloso o velato sulla regione con addensamenti irregolari per nubi basse / foschie e nebbie nelle ore più fredde sulle Pianure. Con l'inizio della prossima settimana, probabili cambio di regime, per il cedimento dell'area di stabilità”.

Sabato 30 novembre 2024

Su Alpi sereno o poco nuvoloso. Altrove nella prima parte della giornata addensamenti irregolari per nubi basse, in sollevamento e diradamento in parte dal pomeriggio con passaggio a cielo poco nuvoloso; in serata sulla Pianura ancora locali addensamenti per nubi basse con banchi di nebbia. Precipitazioni assenti e temperature minime e massime in calo. In Pianura minime intorno ai 3 gradi e massime intorno ai 10. Fino al mattino foschie e banchi di nebbia sulla Pianura.

Domenica 1 dicembre 2024

Sulla Pianura addensamenti per nubi basse con foschie e banchi di nebbia, in sollevamento e diradamento nel corso della mattina con passaggio a cielo poco nuvoloso. Altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature minime massime stazionarie.

Lunedì 2 dicembre 2024

Da poco nuvoloso a velato o localmente nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Martedì 3 dicembre 2024

Nuvoloso, con irregolari schiarite verso sera. Probabilità di deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in aumento, massime in calo.

La tendenza

“La tendenza – spiegano gli esperti di Meteo.it - mostra il transito di una nuova perturbazione atlantica (la prima del mese di dicembre) che, tra martedì 3 e mercoledì 4, attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Il sistema perturbato porterà un po’ di piogge e deboli nevicate sulle Alpi, a quote medio-alte, insieme a un nuovo calo termico che tuttavia al momento non si profila particolarmente sensibile.