Previsioni meteo Milano e Lombardia, dopo l’ondata di temporali tornano i 35 gradi. Ecco dove e quando

Milano, 27 agosto 2024- Dopo i temporali che hanno colpito lunedì Bresciana e Varesotto e martedì 27 agosto il Milanese e la Brianza da domani – secondo Arpa Lombardia - gradualmente, andrà a consolidarsi una nuova fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, che specie tra giovedì 29 e venerdì 30 riporterà i termometri intorno ai 35 gradi sulla pianura.

Riecco Caronte

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il ritorno dell'anticiclone Caronte, anche se, ci tiene a precisare, che in molte zone del Paese “non se n'è mai andato. È arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso, e a volte estremo, ci ha accompagnati in un'estate da record. Un record legato ai cambiamenti climatici sempre più evidenti: è vero, ci sono state delle fasi temporalesche a tratti intense che hanno portato un po’ di refrigerio, ma sono durate davvero poco”. Quindi entro domani torneranno ovunque i 34-35 gradi. Inoltre per altre 36 ore saranno frequenti gli acquazzoni, in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud. “Sembrerà di essere a metà luglio, invece che alla fine dell'estate meteorologica (ricordiamo che l'estate meteorologica inizia il primo giugno e finisce il 31 agosto)” spiega l'esperto. “L'unica nota positiva sarà quella delle notti più lunghe: in questi giorni di fine agosto il sole tramonterà verso le 20 e sorgerà verso le 6.30. Ecco che, per circa 10 ore e mezzo, soprattutto dopo la mezzanotte, l'aria diventerà meno bollente, localmente sentiremo addirittura il respiro autunnale che si avvicina: ma solo di notte, il giorno sarà ancora dominato da Caronte e dalla canicola africana”.

Ecco le previsioni nel dettaglio valide per i prossimi giorni in Lombardia:

Mercoledì 28 agosto 2024

Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sulla pianura occidentale nella prima parte del giorno, altrove poco nuvoloso. Ampi spazi di sole ovunque nel pomeriggio con locali annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni possibili tra notte e mattino sotto forma di locali rovesci sui settori occidentali di pianura e Prealpi. Qualche isolato piovasco non escluso nel pomeriggio sulle Alpi.Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno ai 20 gradi e massime intorno ai 33.

Giovedì 29 agosto 2024

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie, massime in aumento. Probabile disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura.

Venerdì 30 agosto 2024

Condizioni di stabilità con prevalenza di sole. Precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature massime in ulteriore aumento.

Sabato 31 agosto 2024