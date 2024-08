Tempesta di ghiaccio a Rovato: “All’improvviso tuoni e grandine, l’acqua è arrivata alla portiera in pochi minuti. Mai vista una cosa così”

Rovato (Brescia) – Momenti di paura lungo le strade della Franciacorta e dell’ovest bresciano a causa del maltempo abbattutosi sul territorio oggi, lunedì 26 agosto. In diverse località, difatti, si sono verificati allagamenti che hanno impedito alle auto di circolare. “Poco prima delle otto – spiega Thomas S., volontario di protezione civile – mi stavo trovando a transitare da Rovato. Il temporale è scoppiato all’improvviso, segnalato dai tuoni e dalla grandine di dimensioni che non ricordo di avere già visto. Ho dovuto accostare poiché i tombini sono saltati. Ero a Rovato, sulla strada per Chiari. L’acqua è diventata alta, fino alla portiera, tanto che mi è entrata nell’auto. Per fortuna non è accaduto nulla di peggio”.

Maltempo nel Bresciano: a destra la maxi grandine nella foto di Fabio Barza

Oggi il maltempo ha flagellato tutta la provincia di Brescia: verso le 7.30 chicchi di grandine grossi come palle da ping pong hanno invaso in modo particolare la zona della Franciacorta (nello specifico, i comuni di Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Cologne). Le conseguenze hanno coinvolto strade (alcune completamente imbiancate), giardini, e il violento temporale ha flagellato i tetti delle case e procurato danni alle automobili.

Nella città di Brescia alcuni sottopassi si sono allagati. In tilt il traffico lungo l'autostrada A4, che ha comportato notevoli code e rallentamenti. Decine gli interventi dei soccorsi e dei vigili del fuoco per gli allagamenti. Sui social vengono segnalate dai cittadini bresciani camere e letti invasi dai pezzi di ghiaccio, e vigneti danneggiati. Inoltre, si vedono video in cui i parabrezza di alcune vetture vengono significativamente colpiti dai chicchi della grandine. Lungo la strada tra Rovato e Chiari, molti automobilisti hanno dovuto fermarsi a lato della strada per cercare di proteggersi. Il torrente Plodio è esondato arrivando ad allagare alcune vie di Brescia.