Violenta grandinata nel Bresciano: chicchi di ghiaccio grossi come palle da ping pong

Rovato (Brescia) – Maxi grandinata questa mattina poco dopo le 7 e mezzo, quando sulla Franciacorta e in particolare nella zona compresa tra Rovato e Coccaglio, ma pure a Erbusco, Adro e Capriolo si è scatenato l’inferno. Dopo una tempesta di tuoni e lampi di grande intensità, difatti, si sono alzati venti fortissimi, seguiti dalla caduta di grandine di dimensioni ragguardevoli. Qualcuno ha descritto i pezzi di ghiaccio come “palle da ping pong”.

I chicchi di grandine nelle foto dal web di Fabio Barzan

Molti hanno lasciato le loro testimonianze e fotografie nel web, raccontando di camere e letti invasi dai pezzi di ghiaccio, e di vigneti danneggiati mentre in qualche caso era in corso la raccolta delle uve. Si sono registrati pure disagi per la viabilità. Sono molti difatti, come lungo la strada tra Rovato e Chiari, coloro che hanno dovuto fermarsi a lato della strada per cercare di proteggersi dal maltempo.