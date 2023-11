Previsioni meteo in Lombardia, arriva la sciabolata artica. Minime e massime per i prossimi giorni

Dopo mesi e stagioni di caldo anomalo, arriverà dal weekend la prima sciabolata artica dell'inverno, il primo lungo periodo di freddo e di temperature sottomedia: in altre parole farà freddo con il termometro che rimarrà sotto la media stagionale per almeno 10 giorni, evento mai accaduto quest'anno su gran parte dell'Italia. Lo spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del Il Meteo.it. “Nel dettaglio, nelle prossime ore dovremo prestare la massima attenzione anche al ciclone in spostamento verso il meridione - afferma l'esperto -: sono previste piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud, e tra Abruzzo e Molise vedremo anche la neve in alta collina, fino ai 1000 metri; infine, le piogge si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. Ma la previsione straordinaria, oltre alle piogge importanti e forti attese nelle prossime 24 ore, riguarda sabato 25 e i giorni successivi: inizieremo a battere i denti ed il cambio dell'armadio sarà definitivo. Almeno fino alla prima settimana di dicembre i termometri saranno sottomedia e il meteo parlerà chiaro: a Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C per almeno 10 giorni con valori ovviamente sottomedia, a Bologna e Firenze idem sottomedia con -1/7°C e pure a Roma con 0°/9°. Inoltre, non si escludono fiocchi svolazzanti tra Bologna e Firenze ed è molto probabile che la neve cadrà fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche nel corso della prossima settimana: in sintesi, prepariamoci al meteo straordinario, dopo mesi di gran caldo torniamo a vivere il freddo e non siamo più abituati”.

Andiamo a vedere le previsioni per i prossimi giorni in Lombardia del Centro Geofisico Lombardia.

Mercoledì 22

Soleggiato su tutta la regione con solo qualche velatura di nubi alte in tarda serata e nella notte. Su Alpi e Prealpi qualche rinforzo di vento settentrionale.

Temperature

Max: 9/13°C

Min: 1/5°C

Giovedì 23

Soleggiato con un po' di foschia e locali nebbie in pianura nelle ore notturne. In montagna mite e debolmente ventilato da nord.

Temperature

Max: 8/11°C

Min: 1/4°C

Venerdì 24

Cielo sereno o poco nuvoloso, soltanto lungo le creste di confine più nuvole e qualche fiocco. Ventoso da nord-ovest in montagna, a tratti favonio sulle Prealpi e zone pedemontane da metà giornata. Sui rilievi zero termico in netto calo.

Temperature

Max: 12/16°C

Min: 0/4°C

Weekend

Sabato 25 e domenica 26 cieli azzurri e limpidi con vento da nord forte in montagna e raffiche di favonio localmente fin sulla pianura. Sulle Alpi di confine addensamenti nuvolosi e un po’ di nevischio.