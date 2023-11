Sci, Piani di Bobbio: la stagione comincia prima ma si paga di più

Barzio, 16 novembre 2023 – La stagione degli sci in Valsassina potrebbe cominciare con qualche giorno di anticipo. Meteo permettendo, le poste dei Piano di Bobbio a Barzio potrebbero aprire già sabato 2 dicembre. Solitamente invece la stagione sciistica comincia per il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, qualche giorno più tardi.

I prezzi degli skipass in Valtellina

Lo annunciano via social i gestori del comprensorio turistico: “Udite, udite! Se il meteo ce lo consentirà abbiamo previsto l'inizio della stagione invernale per sabato 2 dicembre!”. La neve al momento non manca e le condizioni del fondo sembrano ottime. P

er sciare a Bobbio bisogna però pagare qualcosa di più rispetto all'anno scorso. In alta stagione il giornaliero per lo skipass costa 45 euro per gli adulti, mentre durante la precedente stagione il prezzo era di 35 euro. In bassa stagione il costo è invece di 35 euro, mentre i bambini pagheranno 19 euro, sia in bassa sia in alta stagione.