Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: nebbia e nevicate in quota, sole nel weekend

Milano, 12 dicembre 2023 – In questi giorni l’alta pressione ha regalato una certa stabilità dell'atmosfera, ma con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto e al Nord nebbioso. Correnti miti e umide dai quadranti occidentali hanno investito le regioni di nord-ovest e la Lombardia in questa prima parte della settimana, mantenendo condizioni di variabilità e temperature oltre le medie del periodo, specie in montagna, con nubi basse e nebbie anche persistenti sulle aree di medio-bassa pianura. Gli ultimi aggiornamenti di 3B Meteo mostrano tra martedì e mercoledì nuvolosità in ulteriore aumento ovunque con clima a tratti uggioso, umido e mite per il periodo; nevicate a quote di alta montagna.

Già dalla sera inoltrata di oggi martedì la perturbazione frontale di Santa Lucia inizierà a raggiungere il nord del Paese, gli ultimi aggiornamenti del centro meteo italiano mostrano, all'inizio della settimana prossima una nuova fase di tempo stabile e clima abbastanza mite per l'Italia, cui potrebbe seguire un nuovo affondo freddo prima di Natale.

A Milano la giornata di mercoledì vedrà residue piogge tra notte e primo mattino, con successivo miglioramento seppur in un contesto di cieli grigi e nebbiosi. Da giovedì correnti da nordovest, associate ad un rinforzo dell'alta pressione, riporteranno condizioni più soleggiate seppur con il rischio di temporanee foschie e nebbie nottetempo e al mattino. Clima non freddo per il periodo, assenza di gelate notturne.

Le previsioni

Le previsioni in Lombardia dei prossimi giorni dagli aggiornamenti di 3BMeteo vedono che la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi e nebbie in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Formazioni nebbiose in serata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Ampi rasserenamenti in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio, formazioni nebbiose in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sulle basse pianure orientali tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo; su Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

A Milano tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C.

Tempo stabile e assolato ovunque sulla Regione. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sulle Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C.

Ancora tempo stabile e assolato ovunque. Su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Anche a Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C.

Persiste il tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Resiste a Milano il bel tempo con sole splendente, la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C. Allerta ghiaccio.