Passo del Tonale. La stagione parte col botto

PASSO DEL TONALE

La stagione sciistica bresciana non poteva cominciare meglio. Entro il ponte dell’otto dicembre sono ben tre le stazioni che sono riuscite a fare mettere gli sci ai piedi degli appassionati: Pontedilegno-Tonale, Borno e Val Palot. A breve aprirà il Maniva, appena nevicherà e non è escluso che entro Natale tornino operativi anche gli impianti di Montecampione, fermi da un anno.

"A Pontedilegno-Tonale siamo soddisfattissimi – commentano dalla direzione - oltre 40mila sciatori da giovedì a domenica si sono divertiti sulle nostre piste. Sabato 9 è stata la giornata record con 18.000 presenza sugli impianti. Siamo molto soddisfatti, un risultato che gratifica il nostro impegno nel riuscire a garantire per questo importante ponte l’apertura di quasi tutte le piste, dal ghiacciaio Presena a Temù. Abbiamo inaugurato anche la nuova seggiovia Valena: bellissima 6 posti con sedili riscaldati. Sabato sera, inoltre, c’erano moltissime persone in piazza a Ponte x il Winter Opening Party. Ieri si è svolta la Coppa del mondo di ciclocross a Vermiglio è nel frattempo sul ghiacciaio Presena stiamo costruendo hai strumenti di ghiaccio per Paradice Music Festival. Ci sono tutti i presupposti per un bellissimo inverno".

Anche Borno è stata presa d’assalto, con molto gradimento da parte dei turisti, mentre la più piccola ma non meno bella delle località sciistiche bresciane: la Val Palot, l’unica sul lago d’Iseo, ha iniziato a fornire corsi gratuiti a 100 bambini fortunati i cui genitori hanno colto l’opportunità per tempo. È andata benissimo negli hotel e nei bed and breakfast. Bene anche sui laghi, specie l’Iseo.